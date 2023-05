Dit is waarom ‘Flikken Maastricht’ vanavond niet op tv is

Met al die feestdagen en evenementen komt het regelmatig voor dat programma’s worden verschoven of een week worden overgeslagen. Dat laatste is het geval bij de serie met Angela Schijf en Victor Reinier in de hoofdrollen.

Geen ‘Flikken Maastricht’

Flikken Maastricht wijkt vanavond voor een avondvullend programma van NPO1 met betrekking tot Bevrijdingsdag. Er is een liveregistratie van het 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam, er wordt geschakeld naar het bevrijdingsfestival in Zwolle en er is aandacht voor enkele ambassadeurs van de vrijheid.

Wel op NPO Start

Op streamingdienst NPO Start zijn natuurlijk wel afleveringen van Flikken Maastricht te zien. De populaire serie gaat inmiddels alweer het zeventiende seizoen in en kijkers krijgen maar geen genoeg van de zaken die Eva en Wolfs moeten oplossen.

Victor Reinier heeft last van dyslexie. Vroeger was deze stoornis nog niet zo bekend en dachten ze dat het om concentratieproblemen ging. Hij werd doorgestuurd naar de psycholoog en kreeg medicijnen:

