Dít is waarom Gordon voorgoed naar Dubai emigreert

Op Instagram geeft hij uitleg.

Emigratie naar Dubai

Het is een belangrijke dag voor Gordon. Hij en zijn nieuwe vlam, de 27-jarige Jeffrey, emigreren naar Dubai: dé stad die bekendstaat om zijn luxe winkels, de ultramoderne architectuur en het bruisende nachtleven. Op Instagram stories laat de zanger met een foto van een hele stapels koffers weten klaar te zijn voor vertrek. “De dag die je wist dat zou komen. Doei Nederland, hallo Dubai”, schrijft hij.

Toe aan anonimiteit

De keuze om te emigreren was niet gemakkelijk, maar wel zeer weloverwogen. Eerder liet Gordon weten waarom hij voelde dat vertrekken de juiste keuze was. Hij vertelde aan RTL Boulevard het lastig te vinden dat er zoveel van zijn privéleven op straat komt te liggen, en dat juist zijn bekendheid hem parten speelt. “Dat hoort erbij. Dat is denk ik ook een van de redenen waarom ik wegga. Een rustiger bestaan.”

Nieuwe droom

Over wat hij precies gaat doen, blijft de zanger enigszins geheimzinnig, maar het is duidelijk dat hij er niet zómaar naartoe gaat. Op Instagram lichtte Gordon eerder al een tipje van de sluier op: hij gaat zich op interieurdesign storten. “Mijn nieuwe avontuur, ontwerpen en bedenken van businessformules. Inrichten van projecten en woonhuizen, interior design met mijn touch!”, aldus Gordon over zijn grote droom.

Of de zanger een artiestenbestaan in Nederland behoudt en nog op het podium te zien zal zijn in de toekomst, is nog niet duidelijk.

