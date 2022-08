Dít is waarom ‘GTST’-acteur Tommy van Lent stopt met zijn rol als Steef Verduyn

In de nieuwste GTST: de podcast vertelt hij dat hij voor een lastige keuze stond.

Doorstuderen

“Steef Verduyn blijft, maar Tommy van Lent gaat weg”, vertelt hij in de podcast. “Niet omdat ik geen geweldige tijd heb gehad hier, maar omdat ik heel graag wil doorstuderen, omdat ik denk dat ik nog heel veel kan leren.”

Niet te combineren

Tommy volgt nu een mbo-opleiding voor filmacteur en die wil hij heel graag afmaken. Daarna wil hij naar de toneelschool, zodat hij nog meer kan leren over het vak. Hij merkt dat dat gewoon niet te combineren is met zijn draaidagen bij GTST. “Ik moest een keuze maken”, legt hij uit. Wel wil hij duidelijk maken dat hij geweldige jaren bij de soap heeft gehad. “Maar ik ga er dus uit en een andere acteur gaat mijn rol vertolken.”

Hoelang Tommy nog te zien is als Steef, is niet bekend. Ook is het niet duidelijk wie zijn personage straks overneemt.

Tommy van Lent in ‘GTST’

Tommy maakte zijn debuut in 2019, toen hij samen met de rest van de familie Verduyn naar Meerdijk kwam. Steef is de zoon van Julian (Cas Jansen) en Saskia Verduyn (Tamara Brinkman). In eerste instantie was hij alleen op de achtergrond aanwezig, maar onlangs kreeg hij ineens een grotere rol met Jada Borsato, de dochter van Marco Borsato.

Bron: Instagram, GTST: de podcast