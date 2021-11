Dít is waarom Jan Smit niet bij het afscheidsconcert van Rob de Nijs was

Waarom was de zanger afwezig?

Jan Smit afwezig

Zijn management geeft het verlossende antwoord aan Shownieuws: de zanger kampt met een keelontsteking waardoor hij niet kan zingen. De komende tijd moet hij rust houden.

Afscheidsconcert Rob de Nijs

Voor fans die het afscheidsconcert van Rob de Nijs zouden bezoeken, was het nog even spannend of het wel door zou gaan in verband met de coronamaatregelen. Tot afgelopen woensdag bleef dat onduidelijk.

Uiteindelijk werden de 14.000 fans die aanwezig zouden zijn gerustgesteld: het kon doorgaan. De fans moesten wel mondkapjes dragen.

Emotioneel concert

Het concert verliep zeer emotioneel. Bij de 78-jarige zanger die met Parkinson kampt, liepen de tranen over zijn wangen. Al na twee nummers werd hij emotioneel. “Bedankt dat jullie mij hier door hebben gesleept”, zei hij na afloop tegen het publiek.

Bron: Shownieuws.