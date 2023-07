Dít is waarom Joy uit ‘B&B vol liefde’ zijn B&B Mount Joy verkoopt

Hoe zit dat precies? Gaat hij ‘zijn berg’ Mount Joy echt verlaten? Libelle benaderde hem om wat duidelijkheid te scheppen.

B&B Mount Joy verkopen

Op de website Idealista staat inderdaad een perceel met drie huizen in Malaga te koop voor zo’n acht ton. Het gaat om een groot huis (met zwembad en sauna) waar zo’n twaalf personen kunnen verblijven, een tweede huis voor acht personen én nog een romantisch optrekje voor koppels. Deze drie huizen staan samen te koop met daaromheen een perceel van bijna 60.000 vierkante meter.

Media-aandacht

In eerste instantie dachten we dat hij benieuwd was wat de huizen eventueel zouden opleveren na alle media-aandacht. Dat deed Jacob uit B&B vol liefde seizoen 1 namelijk, maar dat is niet het geval. Joy licht zelf toe wat er speelt.

Onenigheid

“Ik heb drie b&b’s met zes hectare land gekocht met een compagnon, die aanvankelijk dezelfde visie had als ik”, legt Joy aan Libelle TV uit. Nu blijkt diegene andere intenties te hebben. “Met veel pijn in mijn hart heb ik de moeilijke beslissing moeten nemen om het paradijsje te koop te zetten, omdat we het niet eens kunnen worden over de uitkoopregeling.”

Drie unieke verblijven

Niet getreurd! Mount Joy kan deels blijven bestaan. “Op dit moment heb ik zelf nog drie verblijven beschikbaar voor verhuur. Eén daarvan is het huis waar alles tijdens B&B vol liefde is gefilmd. Daarnaast verhuur ik nog twee unieke verblijven in de achtertuin die tijdens de opnames zijn gebouwd.” Zóveel kost het om in de B&B van Joy te verblijven.

Hard aan het werk

Ondertussen is Joy hard aan het werk om Mount Joy uit te breiden. De komende tijd gaat hij werken aan een online educatieplatform. “Ook coach ik mensen met het opzetten van hun b&b’s en zullen er binnenkort live retreats plaatsvinden”, vertelt hij. “Uiteindelijk hoop ik dat dit zal leiden tot de aanschaf van een nieuwe locatie.”

Tijdens de tweede week ‘B&B vol liefde’ gebeuren er wonderlijke dingen. In deze video praten Libelle’s Lotte en entertainmentjournalist Matthijs Albers je bij over de hoogtepunten en bespreken ze leuke nieuwtjes over de kandidaten. Zo werd Matthijs ineens gebeld door Joys zus:

