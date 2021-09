Dit is waarom maître Sergio niet te zien zal zijn in het volgende seizoen van ‘First dates’

Je kent Sergio van zijn zoetsappige liefdesquotes en de hartelijke wijze waarop hij de First dates-deelnemers in het restaurant ontvangt. Wat moeten we het komende seizoen nou zonder hem?

Theatertour

Aan Nu.nl vertelt Sergio de reden waarom hij er niet bij is: “In november ga ik een theatertour doen met Jim Bakkum en helaas past dat niet in mijn agenda met de nieuwe opnames van First dates, die dan ook plaatsvinden”.

Geen First dates

In de theatershow die hij samen met Jim Bakkum zal opvoeren, brengen de twee een ode aan Frank Sinatra. “Ik wil heel graag met Jim het theater in. Die twintig shows stonden al vast”, legt hij uit.

Latere seizoenen

Betekent dit dat we Sergio nooit meer in First dates zullen terugzien? Dat is aan BNNVARA, stelt hij: “We zien daarna wel hoe het gaat, maar ik sta er wel voor open om terug te keren.”

Vervanger

Aan het AD laat de omroep weten dat er een vervanger voor Sergio wordt gezocht: “Het is ontzettend jammer, want hij en Victor Abeln, de barman, zijn echt de gezichten van het programma. Onder hen is het groot geworden. We gaan nu op zoek naar een nieuwe maître, die hopelijk net zulke mooie spreuken heeft als hij. Maar het zijn grote schoenen om te vullen.’’

Op dit moment wordt First dates nog uitgezonden mét Sergio. Vanaf 2022 verschijnen er afleveringen op de buis met de vervangende maître.

Bron: AD.