Dít is waarom Marieke Elsinga niet vandaag, maar volgende week weer bij Qmusic begint

Marieke insinueerde zondag op Instagram dat ze maandag weer bij Qmusic zou starten. Nu was ze maandagochtend ook van de partij, maar het bleek om een kort bezoekje te gaan.

Misverstand rondom Marieke Elsinga

Om 8:00 uur ’s ochtends schoof ze samen met zoon Jip aan bij medepresentator Mattie Valk. “Dat je wachtwoord nog werkt”, grapte die laatste. Helaas duurde Mariekes terugkeer niet lang. Pas volgende week maandag is ze weer officieel terug bij Qmusic.

Televisiewerk

Marieke beviel in november van zoon Jip en was daardoor een tijd lang niet in de populaire ochtendshow te horen. Begin deze maand pakte de presentatrice wel haar televisiewerk alweer op.

Bitterzoet

In Instagram Stories vertelde ze toen: “Nou, het moment is daar, het einde van m’n zwangerschapsverlof na vier maanden. Ik vind het bitterzoet om weer te moeten werken, maar heb er ook zin in.” Heel even had de presentatrice het moeilijk, zei ze eerlijk. “Ik stond net even stil met Jip en hij keek zo de zon in en toen moest ik bijna een beetje huilen omdat ik dacht: dit was het dan, m’n zwangerschapsverlof... Maar zo gaat het ook gewoon.”

‘Niet alles tegelijk’

Marieke kondigde toen ook al aan dat ze ook snel weer terug zou keren op de radio. “Duurt niet lang meer, komt goed, maar niet alles tegelijk, want dan ga je over de kop als mens.”

Tijd voor zichzelf

In april vorig jaar kondigde de presentatrice aan dat ze even van de radio zou gaan om tijd voor zichzelf te nemen. Maar een maand later was ze alweer te horen op haar vertrouwde plekje bij Qmusic.

Jip is het eerste kindje van Marieke en haar vriend Sander, die ze kent via een datingapp.

Bron: Qmusic/ANP