Aan RTL Boulevard legt de moeder van de bruid uit hoe dat zit.

Maxime Meiland weggegeven door Erica

Maxime en Leroy gaven elkaar het jawoord in een - hoe kan het ook anders - prachtig chateau in Oegstgeest. Moeder Erica gaf haar dochter weg aan haar schoonzoon en dat was het idee van Erica zelf. “Ik heb al lang geleden gezegd dat ik dat moest gaan doen. Ik ben degene die het grootste deel van haar opvoeding op me heb genomen. Daarom vond ik dat wel passend”, legt ze uit.

Sprookjeshuwelijk

De moeder van de bruid heeft ontzettend genoten: “Het was zo’n mooie dag. Het weer was ook zo goed. Zondag was het weer waardeloos, dus we hebben heel erg geluk gehad. Het was net een sprookje”, aldus Erica.

Tranen bij Martien

Op de beelden die RTL Boulevard van de bruiloft heeft gemaakt, is te zien hoe vader Martien het niet droog wist te houden. Met een zakdoek droogde hij continu zijn tranen. Daar had Erica niet zo’n last van. “Ik had af en toe een nat oogje, maar Martien begon ’s morgens al. Ik had hem de zakdoek van mijn vader gegeven. Dat vond ik mooi. Hij had ’m ook steeds nodig.”

Huwelijksreis Maxime en Leroy

Erica is gek op haar schoonzoon Leroy: “Hij past heel goed bij de familie en zijn ouders kennen we inmiddels ook goed.” Over de huwelijksreis van het kersverse bruidspaar verklapt ze: “Ze gaan over niet al te lange tijd weg met de ouders van Leroy, de broer van Leroy, zijn vriendin en hun baby.” Maxime droeg op haar grote dag maar liefst twee jurken. Alles hierover lees je hier.

