Dít is waarom Mr. Frank Visser (71) rechter is geworden

Of het nu over luidruchtige bovenburen, een ongewenst tuinhekje of koude pannenkoeken gaat, geen geschil is meester Frank Visser te onbenullig om het recht te laten zegevieren. In zijn SBS6-programma Mr. Frank Visser doet uitspraak heeft hij al menig burenruzie de kiem in gesmoord. Sterker nog, het zijn juist de ‘gewone burgers’ die de sympathieke rechter een kans op gerechtigheid wil bieden, laat hij weten in praatprogramma Beau.

Begin er maar niet aan

Die hunkering naar rechtvaardigheid ontstond al in zijn jeugd, vertelt de rechter aan Beau van Erven Dorens. “Het is natuurlijk van alle tijden, maar de kleine mensen komen niet echt ver, hè?” zegt hij tegen de presentator. Volgens Visser wordt de ‘gewone burger’ gepiepeld. “Als je dan wordt opgelicht door de brouwerij of je krijgt een ongeluk met de auto en de andere partij heeft dure advocaten, dan begin je er maar niet aan.”

Ordinaire vechttent

Hij doelt daarmee onder andere op een vervelende ervaring uit zijn eigen jeugd, die hem nog altijd hoog zit. Zijn vader overleed toen Visser nog jong was en zijn moeder kocht van de levensverzekering een café. De brouwerij prees het aan als een pareltje, maar het bleek een ‘ordinaire vechttent’. Wanneer zijn moeder de tent na een succesvolle opbouw wil verkopen, wordt ze opnieuw belazerd door diezelfde brouwerij en loopt ze de winst mis. Een advocaat is te duur, dus moet het gezin van Visser hun verlies nemen.

In de vingers

Een paar jaar later staat de ‘rijdende rechter’ voor de kantonrechter, omdat hij een bekeuring wil aanvechten voor het door rood rijden met zijn brommer. Noem het revanche, maar hij weet dertig gulden van zijn bekeuring af te bluffen. De rechtspraak zat meester Frank Visser dus blijkbaar al vroeg in de vingers.

Momenteel ligt de memoires Met vallen en opstaan in de winkels, over het leven van de televisierechter. Hierin vertelt hij niet alleen over zijn jeugd en carrière, maar ook over zijn vrouw Margot en de moeilijke periode die zij doormaken omdat zij Alzheimer heeft.