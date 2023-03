Dít is wanneer Claudia de Breij de draad weer oppakt

Dat laat Claudia’s manager weten aan RTL Boulevard.

Comeback

De cabaretier gaat na de zomer een nieuwe show schrijven. Dat betekent dus niet dat Claudia er nu al helemaal tegenaan kan. Waarom het statement dan nu naar buiten komt? Theaters moeten ver van tevoren geboekt worden. Daarom lees je op enkele sites al het een en ander over haar comeback.

Beste zangers live

Haar manager heeft helaas wel slecht nieuws voor iedereen die een kaartje kocht voor Beste zangers live, waar Claudia zou optreden. Dat gaat niet door. “Ze heeft koorts en geen stem, wat natuurlijk niet zo handig is als je moet zingen.”

Hoofd leegmaken

Claudia had eerder veel zin in haar geplande theatershow Vasistas, maar geen energie. ‘Het kost me moeite het te erkennen (vooral aan mezelf), maar ik heb tijd en rust nodig’, schreef ze begin februari op Instagram. ‘Zoals een boer het land soms moet laten braak liggen, moet ik mijn hoofd even leeg laten.’

‘Om creatief te kunnen zijn, moet je af en toe niets doen’, vervolgde ze haar bericht. ‘Alles leeg laten. Dat heb ik onderschat omdat ik me zo goed voel en zo gelukkig ben op het podium. Nu voel ik dat ik even niet meer kan opladen.’

Claudia de Breij schreef het boek Amalia. In onderstaande video vertelt ze over haar ontmoetingen met de kroonprinses.

Bron: RTL Boulevard