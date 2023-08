Dít is wanneer Erik de Vogel stopt met ‘GTST’

Erik vertelt erover in de laatste aflevering van Oude tijden, het online programma waarin GTST-acteurs terugblikken op en vertellen over de soap.

Het vertrek van Erik de Vogel

Een precieze einddatum is onbekend en kan zomaar ver in de toekomst liggen, maar Erik vertelt in ieder geval te stoppen wanneer actrice Caroline de Bruin (62), Janine in de serie en tevens zijn vrouw in het echt, dat doet. De partners zijn zowel in GTST als in het echte leven zo aan elkaar verknocht dat ze zich geen werkleven zonder elkaar kunnen voorstellen.

Ludo en Janine

Het stel leerde elkaar in 1996 kennen op de set van GTST. In het echte leven zijn ze sindsdien onafscheidelijk. Ook in de serie trouwden ze. Al kreeg hun soaphuwelijk heel wat heftige gebeurtenissen te doorstaan, zoals dat een serie betaamt. Denk aan meerdere bijna-doodervaringen, een gestoorde ex-vrouw, de nodige familiedrama’s en de ontvoering van hun dochter.

Verknocht aan elkaar

In Oude tijden vertelt Erik: “Er zijn mensen die zo verknocht zijn aan elkaar door het spelen in de serie, dat ze zeggen: nou, als hij stopt, dan stop ik ook. Ik heb dat nooit gezegd. Ik weet wel dat Caroline dat ooit gezegd heeft. Dat geldt inmiddels voor mij ook.” Hij vervolgt: “Het is iets van ons tweeën. Dat is zo gegroeid. Goede tijden, slechte tijden is zo bij ons gaan horen. Het is ons werk.”

De twee delen zelfs een kleedkamer. Erik kan zich dan ook niet voorstellen dat hij zonder zijn grote liefde op de set zou staan. “Ik zou dezelfde uitgang nemen als zij.”

Dat sommigen na GTST voor een heel ander pad kiezen, bewijst actrice Lone van Roosendaal. In onderstaande video zie je wat ze nu voor werk doet.

Bron: RTL Boulevard