Dít is zanger Dries Roelvinks grootste angst: “Geen geheim”

De beleefd momenteel de beste jaren van zijn leven, vertelt hij aan de krant. Na het succes van zijn hit Fantastico in 2022, brengt hij binnenkort een nieuwe singel uit. Ook is hij niet meer ‘die bruine vent met die gele zwembroek uit de commercial’, aldus Dries. Dat zou hij vooral te danken hebben aan zijn columns in het Radio 1-programma 1 op 1. Daardoor zijn mensen hem naar eigen zeggen serieuzer gaan nemen.

Hypochonder

Toch kent Dries ook een donkere kant. Een aantal jaar geleden raakte hij depressief, mede door de scheiding met Luciënne, de moeder van zijn zoons Donny en Dave. “Er waren financiële problemen en ik lag in scheiding. Dan word ik een nog grotere hypochonder. Bij elk pijntje ging ik naar de huisarts, hij ging al bijna lachen als ik daar binnenkwam.” Dries tikt altijd onder zijn voet en op zijn hoofd als er een ambulance voorbijkomt, uit bijgeloof dat hij er dan zelf nooit in terechtkomt. Ook draagt hij standaard een stropdas is het vliegtuig, omdat dat volgens hem gelukt brengt.

Geen geheim

De zanger wordt namelijk geplaagd door een grote angst. “Het is geen geheim dat ik ontzettend bang voor de dood ben”, vertelt de zanger. “Maar wat helpt, zijn die geluksstofjes, endorfine. Daar heb ik veel over gelezen. Zolang ik daar met zingen, sporten, schrijven, koken en mijn wijntjes genoeg van aanmaak, ben ik de vrolijke Dries.”

Nog geen dag gewerkt

Inmiddels zit Dries weer prima in zijn vel en geeft hij zijn leven een 9. Een belangrijke reden daarvan is zijn vrouw Honoria. Zij is ‘de grote organisator van de familie’, waardoor Dries ‘letterlijk alleen hoeft te entertainen’, laat de zanger weten. Dat doet hij overigens met zoveel plezier, dat hij het gevoel heeft nog geen dag in zijn leven te hebben gewerkt. Dries: “Zodra ik mijn gezicht laat zien, worden ze (de fans, red.) al vrolijk. Ik zing wat gezellige liedjes, daar word ik niet moe van. Zo geef ik mezelf geen tijd voor een angstaanval of nare gedachten.”

