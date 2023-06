Dit koppel onthult hét geheim achter 53 jaar geluk in de liefde

Het blijkt nog maar eens dat ware liefde diep vanbinnen zit en niet rustig beweegt aan de oppervlakte. En helaas voor degenen die zo hun best doen om een connectie tot stand te brengen: volgens Wim is echte liefde ‘niet maakbaar’.

Het geheim

Dat betekent natuurlijk niet dat een relatie of huwelijk onderhouden niet hard werken is. “Natuurlijk, je kunt er zelf wat aan doen”, vertelt Wim aan presentatrice Nadia Moussaid. “Je kunt goed blijven communiceren, er veel in investeren.” Toch ligt het geheim volgens hem vooral bij de diepere laag ervan. “Je kunt er wel een heleboel dingen aan doen, maar het is niet dat je een rijtje afvinkt en dan heb je het geheim te pakken. Het zit dieper en daar moet je gevoel voor krijgen.”

Wim beschrijft zijn relatie met Eliane vaak als een ‘gloed’. “Het is een soort vuur”, vertelt hij. “Je sluit je eigen vurigheid aan op het grote vuur.”

Goede communicatie en seks

Eliane vult aan op welke andere factoren hun relatie berust. “Open staan, veel communiceren, zien wat de ander nodig heeft. En een goed seksleven.” Wim denkt terug aan een avond op de dansvloer in 2970. “Er was meteen sprake van een intense erotiek. Dezelfde nacht nog, mag ik wel zeggen.” Eliane benadrukt dat ze nooit eerder een dergelijke ervaring had gehad. “Met niemand.”

Onenigheid

Of dat betekent dat het stel nooit ruzie heeft? “Je hebt natuurlijk net als iedereen weleens wat, maar we hebben nooit echt grote ruzies gehad”, aldus Eliane. Als ze zich aan Wim ergert, gaat het er vooral om dat hij ‘best snel op zijn teentjes is getrapt.’ “En dat botst dan weleens, maar het duurt nooit lang en we zeggen altijd ‘sorry’ als we het gevoel hebben verkeerd te zijn geweest.”

Wim kan naar eigen zeggen juist exploderen in de auto, wanneer Eliane geen geweldige kaartlezer blijkt voor de navigatie. Of als ze de neiging heeft om mee te rijden in de auto en te schrikken als ze denkt dat hij iets niet ziet. “Het gaat er juist om dan je ook je ongenoegen communiceert”, zegt hij daarover.

Schrijfster Patty Harpenau was jarenlang verloofd met haar buurman Michiel, maar tot een huwelijk kwam het niet. In onderstaande video zie je waarom.

Bron: Linda.nl