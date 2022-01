Dít ‘Lang leve de liefde’-stel gaat trouwen

Het stel is nog steeds samen én zetten nu de volgende stap.

Speciale aflevering

In een speciale aflevering van het programma, waarin wordt teruggeblikt met deelnemers, is te zien hoe Will zijn Willeke ten huwelijk vraagt. Tijdens een wandeling op het strand gaat Will op zijn knieën.

Aanzoek

“Wat ga je nou doen?”, vraagt Willeke. “Ik weet dat ik ooit ga trouwen. Ik heb hier twee ringetjes voor ons beiden, die ons zullen verbinden door het leven bij ons op aarde”, zegt Will. “O mijn God”, reageert Willeke, waarna hij haar de ring overhandigd.

Samenwonen

Het stel zette al eerder een andere relatiestap: ze zijn gaan samenwonen. Will verhuisde voor Willeke naar Friesland. Daar is Willeke hem dankbaar voor: “Ik vind het heel dapper dat hij Weesp heeft verlaten. En dat we de verhuizing met z’n tweeën gedaan hebben, ben ik heel trots op.”

Dat de liefde tussen de tortelduifjes gelijk opbloeide, dat zie je in deze schattige terugblik.

Bron: RTL Boulevard