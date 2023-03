Dit MAFS-koppel heeft alweer een punt achter hun huwelijk gezet

De trouwringen zijn af, laat Richelle weten aan verslaggever Aran Bade van RTL Boulevard. Het koppel leek in de laatste aflevering van Married at first sight nog gelukkig getrouwd, maar dat bleek schone schijn. “Het gevoel is niet gekomen bij Richelle. De verliefdheid was er niet”, legt een teleurgestelde Maarten uit.

Twijfels tijdens MAFS

Na drie maanden besloot het stel dus een punt te zetten achter hun huwelijk. Richelle twijfelde echter al vóór het jawoord. “Ik had een klein beetje een twijfelmoment op het moment dat ik moest gaan beslissen, maar ik vond het echt leuk genoeg. We hadden zoveel raakvlakken en het voelde ook wel vertrouwd, dus ik vond het zonde om nu te stoppen. Ik wilde onderzoeken of er meer zou zijn.”

Toch proberen

Het duurde dan ook even voordat Richelle de knoop doorhakte. “Dat was zeker moeilijk. Je hoopt in de tussentijd dat het toch nog komt en je wilt het ook zo graag, want je doet niet voor niks mee aan zo’n avontuur. Je moet hem teleurstellen en dat is natuurlijk ook echt erg vervelend.”

Echt verliefd

Maarten noemt de scheiding ‘heel heftig’. Voor hem was het gevoel er wél: “We hebben een hele hectische tijd gehad. Mijn gevoel was ontzettend goed, ik was echt wel verliefd op Richelle.” Hij begrijpt overigens dat je het lot niet moet tarten. “Gevoel kun je niet sturen, hoe jammer ik het ook vind”, zegt hij. “Als dat zo is, is het zo.”

Geen ruzie

Er is dan ook geen ruzie tussen de twee, wat de breuk juist moeilijker maakt voor Maarten. “Elke keer als we elkaar zien, voelt het wel goed. Er is verder niks tussen ons en dat maakt het voor mij extra lastig.” Toch gelooft hij nog steeds in de liefde en staat ook Richelle ervoor open om weer verliefd te worden. “Ik hoop dat het een keer gaat lukken. We hebben ook veel van dit avontuur geleerd, dus dat neem je allemaal mee.”

Bron: RTL Boulevard