Dít ‘MAFS’-koppel heeft in het geheim een kindje verwelkomd

Eveline Stallaart, één van de experts van het programma, brengt een bezoekje aan de twee en ontdekt dat Patty en Bram recentelijk nóg een kindje hebben verwelkomd.

MAFS-kindje

Als Patty en Bram elkaar in 2016 voor het altaar ontmoeten, is het liefde op het eerste gezicht. En die liefde blijkt allesbehalve bekoeld te zijn. De twee zijn zeven jaar bij elkaar, en hebben inmiddels twee dochtertjes samen. “Juul is sinds oktober in ons midden”, zo verklappen de trotse ouders aan Eveline. “Dat gaat niet meer kapot”, aldus Patty. “Met alles wat wij meemaken… Ik kan me niet voorstellen dat dit ooit kapot gaat.” (Dat is wel een héél ander verhaal dan bij een koppel dat in dit seizoen zit.)

“Mama in een prinsessenjurk”

Als Eveline vraagt of ze hun dochters ooit gaan vertellen dat ze elkaar via een datingprogramma hebben leren kennen, blijkt dat ze daar nog niet helemaal over uit zijn. Ze hebben in ieder geval voor de zekerheid alle afleveringen op dvd. “Ik denk dat ze het heel bijzonder gaat vinden”, vertelt Patty over hun oudste, die inmiddels 3,5 is. “Vooral ook papa en mama in mooie kleren. Ze heeft nu een hele prinsessenperiode en dan ziet ze mama ineens in een prinsessenjurk.”

Nog een keer in het huwelijksbootje stappen

Als het aan Patty ligt, geven ze elkaar nog een keer het ja-woord, maar dan met hun meiden erbij. “Dat zou ik énorm leuk vinden”, zo hint ze richting Bram. Hij kan zich dat wel voorstellen: “Ze is niet gevraagd. Het is heel anders gegaan dan hoe het normaliter gaat.”

