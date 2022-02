Dít ‘Married at first sight’-koppel is in verwachting van een tweeling

Chantal en Nikolai deden in 2017 mee aan Married at first sight en zijn nog altijd gelukkig samen. In 2019 kregen ze hun eerste kindje, dochtertje Fenne.

Tweeling onderweg

Nu zijn er nog twee kleintjes op komst. Dat deelt ITV Studios op Facebook. In een bericht over het programma schrijft het bedrijf: “En we kunnen nóg meer inside information met jullie delen... Chantal en Nikolai uit het tweede seizoen verwachten een tweeling!”

The lucky few

Inmiddels is het zevende seizoen van het programma op de buis. Helaas zijn niet veel stellen uit de eerdere seizoenen nog samen. Naast Chantal en Nikolai zijn alleen nog Bram en Patty uit het eerste seizoen bij elkaar.

De bruiloft

Bij Chantal en Nikolai spatten de vonken er gelukkig wel gelijk vanaf. Weet je even niet meer wie ze nou precies waren? Bekijk hieronder de video van hun bruiloft terug:

Bron: ITV Studios