Dít moet je betalen als je meedoet aan een klusprogramma

Bij Kopen zonder kijken is het bekend dat ze jouw geld uitgeven. Daar worden de wensen en het te besteden budget uitvoerig besproken. Logisch ook, je kunt moeilijk een compleet ingericht huis cadeau doen. Toch wordt er ook altijd wel meer gedaan dan eigenlijk kan met het budget, dankzij de sponsors van het programma.

Sigaar uit eigen doos?

Bij Eigen huis & tuin betaalt de deelnemer 40 procent zelf. Er wordt van tevoren ook gevraagd naar de maximale eigen bijdrage die jezelf kunt inbrengen. Het verbaasd Luuk Ikink: “Ik dacht altijd bij Eigen Huis & Tuin; dat is gratis en ze komen langs en zetten spulletjes neer van de bouwmarkt die dan in beeld is. Maar kennelijk moet je daar toch een deel van betalen.”

Bij VTWonen: weer verliefd op je huis zit dat weer net anders. De kosten verschillen daar per situatie. “Het budget voor elke make-over wordt van tevoren met de bewoners afgestemd. De grenzen en wensen van bewoners worden gerespecteerd. Maar ook dat is niet gratis.” Het gebeurt dus allemaal met toestemming.

Kun je in ieder geval gerust ademhalen als iemands keuken ineens in het mintgroen gewrapped wordt. Dat zal dan wel overlegd zijn.

Bron: RTL Boulevard