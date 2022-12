Dít muziekprogramma wordt afgestoft en in een nieuw jasje gestoken met Donnie Beeld BrunoPress/David Heukers

Dít muziekprogramma wordt in een nieuw jasje gestoken met Donnie

Donnie (28) maakt een heuse carrièreswitch. De rapper is in het nieuwe jaar te zien als presentator van het tv-programma Nix Factor. Het zou zomaar kunnen dat deze naam een belletje bij je doet rinkelen, want het programma is al eens eerder uitgezonden op Talpa.