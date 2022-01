Dít programma vervangt ‘The voice of Holland’ op vrijdagavond

Dat meldt een woordvoerder van RTL.

Aantijgingen The voice of Holland

Nadat er zaterdag meerdere berichten binnenkwamen over seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik bij The voice of Holland, werden de opnames van het programma direct stilgelegd. Producent ITV startte een onafhankelijk onderzoek naar de aantijgingen, die donderdag worden behandeld in het BNNVARA-programma Boos.

Nieuw programma

Nu we niet langer kunnen genieten van de talentenjacht, komt er ander vrijdagvermaak op de buis. Het tweede seizoen van I can see your voice wordt vanaf deze vrijdag al uitgezonden in plaats van de oorspronkelijke startdatum in februari dit jaar. Het wordt gepresenteerd door Carlo Boszhard.

I can see your voice

In dit muzikale spelprogramma halen zes kandidaten alles uit de kast om een panel te laten geloven dat ze een goede zanger zijn. Maar niet alles is wat het lijkt, want er zitten tussen de kandidaten ook een aantal valse stemmen. De laatst overgebleven kandidaat mag aan het eind van de show een duet zingen met de bekende Nederlandse gastartiest.

Omdat het programma korter duurt dan The voice of Holland, begint de uitzending van de talkshow Beau daarom vanaf deze vrijdag een half uur eerder, om 21.30 uur.

