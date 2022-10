Dít programma won de Gouden Televizier-Ring van 2022

Even tot hier

In Even tot hier maken Niels van der Laan en Jeroen Woe op geheel eigen wijze en in een razendsnel tempo een samenvatting van de week. Dit doen ze samen met de Miguel Wiels Band, een verrassende artiest én een simpel liedje over een best wel ingewikkeld onderwerp.

Winnaar Televizier Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Natuurlijk werden er ook nog andere prijzen uitgereikt. Wij zetten alle winnaars voor je op een rijtje:

Televizier-Ster Online-Videoserie : Robbert Rodenburg - Open kaart

Televizier-Ster Impact : #BOOS: This is the voice of Holland (BNNVARA)

Televizier-Ster Presentator : Tim Hofman (Over Mijn Lijk, BNNVARA)

Televizier-Ster Talent : Soy Kroon ( The passion , KRO-NCRV / Make up your mind , RTL 4)

Televizier-Ster Jeugd: Hallo, ik heb kanker (EO)

Televizier-Ster Acteur: Frank Lammers (Undercover, Netflix / Het Jaar van Fortuyn, AVROTROS)

