Dit raadsel over het ‘De slimste mens’-succes van Martin Rombouts houdt kijkers bezig

Kijkers willen dolgraag weten wie die Heleen21 precies is.

Martin vertelt aan presentator Philip Freriks dat hij vóór zijn deelname veel oefende in de De slimste mens-app. “Dan krijg je een willekeurige tegenstander en op een gegeven moment speelde ik tegen Heleen21”, begint Martin zijn verhaal. “Zij was heel goed. Eerst speelden we één spelletje tegelijkertijd, daarna twee en toen drie. Op een gegeven moment, ik slaap vaak iets later dan gemiddeld, speelde ik vier spelletjes tegelijk tegen Heleen21.”

Reacties

Volgens Martin was Heleen21 nét iets beter dan hij. “Ik voelde een enorme band”, zegt de schrijver. Hij zou dan ook graag in contact komen met de geheimzinnige vrouw. “Stel je voor dat ze op de tribune zit”, fantaseert Philip enthousiast.

Niet alleen Martin en Philip zijn nieuwsgierig naar Heleen21, ook de kijkers thuis. ‘Wil Heleen21 zich melden bij de servicebalie’, schrijft iemand. Een ander vraagt zich af hoeveel tegenstanders deze vrouw heeft.

Wil de echte Heleen21 opstaan en plaatsnemen? Zo te horen was jij de slimste van de dag en nacht.

We willen graag #deslimstemens naar een hoger niveau tillen, het is nu namelijk behoorlijk bedroevend gesteld met de kennis van de deelnemers. — Brigitte (@_birgitje) 12 januari 2023

Wil Heleen21 zich melden bij de servicebalie!#deslimstemens — 📷 Dé Mannenfotograaf 📷 (@DMannenfotogra1) 12 januari 2023

Ik ben heleen21 niet maar wil me best melden bij Martin. Wat een leukerd! @DeslimstemensNL — Virginie Mes (@VirginieMes) 12 januari 2023

Lijkt me wel super als je Heleen21 bent en nu kijkt #deslimstemens — Tweettweettweet (@tweeteketje) 12 januari 2023

Als ik Heleen21 was zou ik me wel melden…



Welke app was dat? *gaat heleen22 aan maken* #deslimstemens — Lisa (@LisaL00seLips) 12 januari 2023

Heleen21 meld je…🙂 #deslimstemens — Jet van Boven (@hade038) 12 januari 2023

Bron: Twitter