Dit vaste gezicht vertrekt binnenkort uit ‘Goede tijden, slechte tijden’

In de aflevering op Videoland, waar je Goede tijden, slechte tijden een week vooruit kunt kijken, is te zien dat Marwan zijn spullen pakt om te vertrekken naar het buitenland.

Hassan Slaby verlaat ‘Goede tijden, slechte tijden’

Hassan vertolkt al ruim 3,5 jaar de rol van Marwan, de oudere broer van Ilyas. Sinds zijn debuut in september 2020 is hij de manager van de buurtsupermarkt. Daarna gebeurt er veel. Demi, die minderjarig is, wordt zwanger van hem, zijn broer sterft bijna door een steekpartij en daarna beleeft Marwan nog een romance met Merel, de zus van Demi.

Nadat hij bijna in de cel belandt wegens het smokkelen van diamanten en onterfd wordt door zijn vader, is de koek op voor Marwan. De spraakmakende verhaallijnen blijven uit, waarna hij zich nu opmaakt voor zijn exit uit Meerdijk (die overigens door RTL zelf bevestigd wordt).

Naar het buitenland

Zoals dat vaak gaat in Neerlands langstlopende soap, vertrekt Hassans personage naar het buitenland, waarmee het einde van zijn verhaallijn wordt aangekondigd. In de aflevering die op 2 mei op televisie te zien is, en nu al bij Videoland, zie je dat Marwan met Stanley Mauricius - de vader van Bing - meegaat als assistent tijdens een muziektournee op een Caribische cruise.

Het is niet duidelijk of het om een permanent vertrek gaat of dat Marwan later terugkeert, zoals vaker gebeurt met personages uit GTST. Bovendien is deze exit niet het enige slechte nieuws, want de zomerstop komt dit jaar ook nog eens eerder dan normaal. De laatste aflevering van het huidige seizoen is op 1 juni te zien. Op 28 augustus gaat de soap weer verder.

Bron: TVGids