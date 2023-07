Dit verandert er in het nieuwe seizoen van ‘MAFS’

We moeten nog even geduld hebben, maar de makers van MAFS zijn druk bezig met alweer het negende seizoen.

Testdag van nieuw seizoen ‘MAFS’

Zo vond deze week de allereerste testdag plaats. Gedragsbioloog en MAFS-expert Patrick van Veen legt aan RTL Boulevard uit dat dit dé dag is om te kijken of potentiële kandidaten wel echt geschikt zijn om door iemand anders gekoppeld te worden aan een partner die ze nog niet kennen. Dat is best belangrijk, want in Married at first sight zien wildvreemden elkaar pas voor het eerst op hun bruiloft.

Matchingproces

Wel wordt het oorspronkelijke format elk seizoen weer een beetje bijgeschaafd. “Altijd nét even met een andere kwinkslag”, zegt seksuoloog Eveline Stallaart tegen RTL Boulevard. “En ik denk dat het ook fijn is dat we steeds meer kunnen laten zien van het matchingproces.”

Meer achtergrond in nieuw seizoen

Ook sociaal psycholoog Anne Campagne is blij met deze verandering. “We starten in ieder geval met opnames bij de interviews met de kandidaten, zodat de kijker al iets meer wordt meegenomen bij de achtergrond en persoonlijkheid van de kandidaten.” Op die manier leren de kijkers de kandidaten beter gelijk beter kennen en kunnen ze beter begrijpen waarom de experts de twee personen aan elkaar gekoppeld hebben.

Seksuoloog Eveline Stallaart ken je misschien wel van het programma ‘Married at first sight’. Tegen entertainmentjournalist Matthijs Albers doet ze een boekje open over zichzelf én Nederlanders als het gaat om seks: “Ze denken dat ik heel goed in bed ben.”

Bron: MAFS, RTL Boulevard