Dit verdrietige nieuws kreeg de vriendin van Thomas Berge

Elianne deelde het vervelende nieuws in een post op Instagram.

Oma in de wolken

Sinds zondagavond prijkt op de pagina van Elianne een bijzondere, lieve foto. Het is er eentje waarop ze met haar zwangere buik te zien is, waarop haar oma en zij liefkozend een hand leggen. Beiden lijken in de wolken met de baby die op komst is. Op tweede kerstdag werd Saint geboren. Gelukkig heeft oma nog een paar maanden van haar kleinzoon kunnen meemaken.

‘Ik hou zoveel van jou’

Het nieuws van het overlijden van haar oma komt hard bij Elianne binnen. ‘De tijd staat even stil, woorden schieten tekort’, schrijft ze onder de foto die ze op Instagram plaatste. ‘Twee handen op één buik, mijn aller-, aller-, allerliefste vriendin/oma’. Toch gelooft ze er niet in dat dit het dan is. ‘Voorgoed afscheid nemen doe ik niet, in plaats daarvan zeg ik: tot ooit. Ik hou zoveel van jou!’

Steunbetuigingen van bekend Nederland

Gelukkig kan Elianne op veel steun rekenen; onder haar bericht wordt massaal gereageerd met condoleances en hartjes. Onder anderen zanger Frans Duijts, presentator Boris Lange en realityster Kelly Heruer lieten al van zich horen.

Bron: Instagram