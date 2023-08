Dít vinden de Meilandjes van het onthullende boek van oud-huisvriendin Caroline

Aan het prille begin van Chateau Meiland was het nog dikke mik tussen trouwe huisvriendin Caroline en de familie Meiland. Caroline liet in februari 2019 huis en haard achter om met het flamboyante gezin te emigreren naar het Franse dorp Beynac, maar kwam in september van dat jaar van de koude kermis thuis. Door fysieke ongemakken werd het klussen haar teveel, maar ook zou het niet boteren tussen Caroline en Maxime. Ze besloot haar biezen te pakken en terug te keren naar Nederland.

Bekoelde banden

De jaren daarop draait de geruchtenmolen op volle toeren. Hoewel de Meilandjes eerst nog begrip tonen voor haar vertrek, blijkt al snel dat ze geen contact meer met haar hebben. Dat wordt ook duidelijk uit de biografie van Martien. Hierin schrijft hij openhartig over een ‘oorlog’ en zelfs een vechtpartij tussen Caroline en Maxime.

Licht erop werpen

Caroline lijkt helemaal klaar te zijn met de geruchten die over haar de ronde doen. Ze vertelt nu haar kant van het verhaal in het boek Caroline: de verbannen huisvriendin uit Chateau Meiland - Nagejaagd, dat op 2 oktober verschijnt. “Ik beschrijf onze gezamenlijke emigratie naar Frankrijk, mijn betrokkenheid bij de eerste twee seizoenen van Chateau Meiland, en werp licht op de daadwerkelijke redenen achter mijn verbanning uit zowel het chateau als de serie”, liet ze woensdag weten op Instagram.

Lekker doen

Uiteraard zocht de roddelpers meteen contact met de Meilandjes om te vragen wat ze ervan vinden dat Caroline de vuile was buiten hangt over de vete tussen hen. “Caroline is op zoek naar geld dus het verbaast ons niet echt”, zegt Erica tegen Shownieuws. Ook Martien wordt er niet warm of koud van. “Na 2,5 jaar komt deze mevrouw met een soort statement. Nou ja, prima”, zegt Martien koeltjes. “Desnoods gaan wij naar de rechter. Dan hebben wij ook eens een uitje - zijn wij ook effetjes van de straat.” Aan RTL Boulevard laat hij weten: “Als ze een boek wil schrijven moet ze dat lekker doen. (...) We kunnen nu niet reageren want we hebben nog niks gelezen. Als ze maar de waarheid schrijft, dat is wel belangrijk.”

Bron: RTL Boulevard, Shownieuws