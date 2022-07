Dít vinden kijkers ‘De slimste mens’ een onsympathieke actie van Rob Goossens

Aangezien hij daardoor al zeker was van een plek in de finaleweek, vonden kijkers het onsympathiek dat hij zo strijdlustig de finale van de aflevering inging.

Rob Goossens

Sinds 2013 is het maximale aantal afleveringen per deelnemer namelijk zeven. Daardoor is het wel eens voorgekomen dat spelers het spel vroegtijdig moesten verlaten, zonder dat ze ook maar één aflevering hadden verloren. Dat geldt nu ook voor Rob, maar gelukkig mag hij in de finaleweek terugkeren.

Laatste vraag in ‘De slimste mens’

In de aflevering van donderdag streden journalist en cabaretier Jasper van Kuijk (46) en Linda.Meiden-hoofdredacteur Mandy Woelkens (32) om de slimste van de dag te worden.

Jasper viel als eerste af, waardoor Mandy tegenover Rob in de finale stond. De laatste vraag was: ‘Wat weet je van de moskee?’ Waarop Mandy losbrandde en gelijk goede antwoorden riep, zoals ‘Islamitisch geloof’, ‘gebedshuis’ en ‘imam’. Toch hield het daarbij op en was het de beurt aan Rob. Met nog 56 seconden op de klok, was hij in de positie Mandy uit te schakelen. En dat deed hij ook, want met zijn antwoorden ‘mannen-vrouwen gescheiden’ en ‘minaret’ ging hij er al snel vandoor met de winst.

Onsympathieke actie van Rob Goossens

Kijkers vinden het onsympathiek van Rob dat hij Mandy niet gewoon heeft laten winnen. Hij was in principe toch al zeker van zijn plek in de finaleweek, aangezien hij dit seizoen al zeven keer heeft gewonnen. ‘Onbegrijpelijk! Rob had toch zeker Mandy moeten laten winnen, wetende dat hij tóch moet stoppen na 7 keer. Dan laat je zo’n vrolijke, modieuze en lieve dame toch met liefde van je winnen, zodat zij nog een dagje verder mag spelen?’ schrijft een kijker op Twitter. Een ander reageert met: ‘Het zou Rob sympathiek gemaakt hebben als hij Minaret niet gezegd had.’

Verliezen is verliezen

Toch is niet iedereen het daar mee eens. Volgens hen doe je niet mee om te verliezen. ‘Je speelt toch te allen tijde om te winnen?! Och meid, je glimlacht leuk dus jij mag winnen? Haha. Het programma heet toch ook De slimste mens! Verliezen is verliezen. Helaas...’

#deSlimsteMens

ONBEGRIJPELIJK.

Bron: De slimste mens, Twitter