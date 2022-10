Dít vindt bekend en onbekend Nederland van Chatilla uit ‘Expeditie Robinson’

In een nieuwe aflevering van ‘Marc-Marie & Aaf Vinden Iets’, de podcast van Aaf Brandt Corstius en Mar-Marie Huijbrechts, gaat het over Expeditie Robinson, en dan voornamelijk over een specifieke deelneemster.

Een bitch

Basketbalspeelster Chatilla van Grinsven staat er bij Marc-Marie niet positief op. “Ze is gewoon een beetje een bitch geweest”, vindt hij. Marc-Marie doelt op haar gedrag in het programma, waarin ze zegt mensen niet weg te stemmen, maar het vervolgens wel doet. Deelneemsters Susan Radder en Kirsten Westrik moesten daardoor het programma verlaten.

Om de tuin laten leiden

“Die Chatilla. Ik zou best wel pissig zijn als ze mij om de tuin zouden leiden. Dan zou ik niet nog met iedereen willen huggen of zo”, zegt hij over haar gedrag. Ook zegt hij zich te ergeren aan het feit dat ze uitspreekt de mensen die ze wegstemt ‘zo gaat missen’.

Betweterig en kinderachtig

Niet alleen Marc-Marie vindt de acties van de basketbalster irritant. Andere kijkers zeggen ook dat ze haar gedrag niet leuk vinden om naar te kijken. Zo vinden ze haar een betweter en kinderachtig.

Je zult maar 24/7 opgescheept zitten met zo'n betweter van een Chatilla. Ik zou ook gillend gek worden. #ExpeditieRobinson — WillemG (@willemgerrits) 10 oktober 2022

Samenvatting van de ruzie: Chatilla is de kleuter en Harry de verstandige ouder. #ExpeditieRobinson — Tv-kijkster (@mijntvmening) 10 oktober 2022

"Je moet er mee dealen als je zo met mensen omgaat"



Nee, Chatilla, jij gaat zo met mensen om, Harry zegt er eindelijk eens iets van, met dat eeuwige gedram van je.



Hup, stem weg dat mens, mooi geweest. #ExpeditieRobinson — LangeToepie (@LangeToepie) 10 oktober 2022

Pfffff chantilla moe hiero, met altijd dr laatste woord en grote mond. #expeditierobinson — anniess (@annies12355) 11 oktober 2022

De volgende keer hoop ik dat Chatilla wordt weggestemd, mocht haar team verliezen. Zelden iemand gezien die zó irritant aanwezig is als zij. #ExpeditieRobinson — KV 🇳🇱 (@navy_girl1974) 10 oktober 2022

Bron: Twitter / podcast