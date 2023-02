Dit vindt de dochter van Linda de Mol van haar ex-stiefvader Jeroen Rietbergen

Noa schoof aan bij praatprogramma Vandaag Inside, waar Wilfred Genee haar vroeg hoe zij de aandacht rondom haar moeder en Jeroen ervaart. Eerder deze week werden Linda en Jeroen namelijk gespot door een oplettende voorbijganger in Parijs, die foto’s maakte en deze deelde met Shownieuws. Linda en Jeroen hebben dus weer contact, tot verontwaardiging van sommigen.

Voorzichtig contact

Naar eigen zeggen heeft Noa het afgelopen jaar bewust niet te veel gezegd over de situatie rondom Jeroen, omdat ze zich niet wil verdedigen tegen ‘mensen die toch hun eigen waarheid van een verhaal maken.’

Nu voelde Noa wél de behoefte om een boekje open te doen. Er waren volgens haar namelijk hardnekkige geruchten dat ze haar moeder niet zou steunen in het voorzichtige contact dat Linda weer heeft met Jeroen. Dat is absoluut niet waar, volgens Noa. “Ik wil dat mijn moeder gelukkig wordt”, zei ze. “Het is haar relatie, daar maakt zij zelf een keuze in. Het is logisch dat zij iets gaat uitzoeken na zo’n jaar.”

Continue conflict

Makkelijk is het natuurlijk niet, liet Noa weten. Volgens haar ervaart haar moeder ‘een continu conflict tussen boos zijn en van iemand houden.’ Dat begrijpt ze en vindt ze oké. Zelf is ze ook boos, teleurgesteld en verdrietig over het wangedrag van Jeroen. “Maar je vergeet niet dat iemand ook een goed mens is. Hij heeft ook goede dingen gedaan voor mij, mijn broer en mijn moeder.” Jeroen was vijftien jaar deel van ons gezin

Gespot in de stad van de liefde

Linda is voorlopig niet van plan om uit te leggen hoe het zit tussen haar en Jeroen. Na de berichten over de trip die het stel naar Parijs maakte, liet het management van Linda namens haar weten: “Jongens, ik ben niemand een verklaring schuldig. Dit gaat over mijn privéleven. Het enige wat ik kwijt wil, is dat ik na een jaar nog iets uit te zoeken heb en daar laat ik het graag bij.”

Bron: ANP