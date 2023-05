Dít waren de hoogtepunten van de finale van het Songfestival

De finale van het Songfestival bestond uit mooie hoogtepunten en memorabele gebeurtenissen.

Prinses Catherine in openingsvideo

De avond van de finale begon met een royale opening: in de openingsvideo van het Songfestival waren meerdere bekendheden te zien. Zo kwam onder meer de prinses van Wales, prinses Catherine, voorbij in de video. Het fragment dat daarin te zien was, is opgenomen in Windsor Castle.

De tekst gaat verder onder de video.

Winst voor Zweden

Na een grootste opening was het tijd voor de échte finale. Spannend, want al weken lang stond de Zweedse Loreen bovenaan bij de bookmakers. Voor veel Songfestifal-fans was ze favoriet, maar of ze de winst zou weten te behalen, was nog onbekend. Inmiddels weten we dat dat haar is gelukt; met een geweldig optreden blies de zangeres iedereen omver.

De tekst gaat verder onder de video.

Eerste vrouw ooit

Het is niet alleen bijzonder dat Loreen heeft gewonnen, omdat ze dat al eens eerder heeft gedaan, maar ook omdat ze de eerste vrouw is die het Eurovisie Songfestival twee keer wint. In 2012 won ze het liedjesfestijn ook al. Toen deed ze dat met het nummer Euphoria, dat uitgroeide tot een van de grootste Eurovisie-hits ooit.De zangeres voelt zich ‘trots’, zei ze daarover in een persconferentie na afloop van de finale. Ook is ze van mening dat er geen limiet zou moeten zitten aan hoe vaak je aan het Songfestival mee zou mogen doen. Wat haar betreft is ze over een tijdje weer van de partij.

De tekst gaat verder onder de video.

50 jaar na ABBA

Zweden is een vruchtbaar stukje grond voor het Songfestival. Het zangfestijn vond namelijk al zes keer eerder plaats in Zweden. Drie keer daarvan waren in Stockholm, twee in Malmö en een keer in Gothenburg. Ook de laatste Zweedse editie in 2016, toen Douwe Bob namens Nederland meedeed, was in Stockholm. Het muziekfestijn vond toen plaats in de Ericsson Globe.

Opvallend genoeg is het volgend jaar precies 50 jaar sinds Zwedens eerste en meest iconische winst op het songfestival. In 1974 eiste ABBA de zege op met Waterloo.

De tekst gaat verder onder de video.

Stemmen uit de hele wereld

Nóg een leuk detail van de avond was dat iedereen uit de hele wereld mocht stemmen - dus ook als je buiten Europa woont. De stemmen konden worden uitgebracht via de officiële website van het Songfestival en werden op de stemmen-hoop ‘Rest of The World’ gegooid. De stemmen telden net zo zwaar als die van een land.

Het idee voor de ‘Rest of the world vote’ ontstond in 2020, toen Osterdahl als uitvoerend supervisor het Junior Eurovisiesongfestival organiseerde in Polen, waar in totaal twaalf landen aan meededen. “We zaten midden in de donkere dagen van de pandemie”, zegt hij. “We hadden de optredens opgenomen in de studio, omdat de delegaties niet konden reizen.”

Hierdoor besefte hij dat Eurovisie niet langer een Europees feest is, maar een wereldwijd feest. “Het is echt een wereldwijd fenomeen geworden. Onze waarden van inclusiviteit, diversiteit en gelijkheid zijn universeel. Daarom vind ik dat we iedereen erbij moeten betrekken die hier deel van uit wil maken. We moeten deze liefde omarmen.”

Europese tour en nieuwe muziek Loreen

Helemaal fan geworden van Loreen? Goed nieuws, want de songfestivalwinnares komt in november met nieuwe muziek en een tour. “Er komt nog wat meer muziek”, vertelde Loreen daarover gisteravond na de winst. “En er komt een Europese tour, die begint in november.” Loreen vertelde nog niet welke landen ze aandoet. Of de zangeres ook in Nederland gaat optreden, is dus nog niet bekend.

Cornald Maas zat in de jury om onze inzending aan het Eurovisie Songfestival te bepalen, maar daar ontstond opeens toch gedoe over. In de video hieronder vertellen we je meer.

Bron: RTL Boulevard