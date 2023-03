Dit werk deed Ellen Callebout van de Verhulstjes voor ze Gert ontmoette

In de serie kun je zien dat Ellen een echt familiemens is en graag druk is met haar hondje Leo (voorheen natuurlijk ook met Marcel). Maar Ellen weet heel goed wat hard werken inhoudt, ze had namelijk een eigen restaurant in het Belgische Blankenberge: Le Grand Cafe.

Ellen runde een brasserie samen met haar broer Tommy en ex-vriend Eddy Verburgh. Ook was ze in de politiek actief. Zij stond toentertijd tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van Open VLD. Gert leerde Ellen in 2007 kennen in een restaurant op de zeedijk van Blankenberge, waar hij geregeld een koffietje ging drinken na de Studio 100-zomershow. Het was niet echt liefde op het eerste gezicht, maar uiteindelijk sloeg de vonk tóch over.

Van restaurant (en politiek!) naar gezin

Toen Ellen en Gert voor elkaar kozen, verkocht Ellen haar deel van het restaurant en koos ze voor het gezinsleven. “Ik heb tot op vandaag nog geen seconde spijt gehad van die beslissing”, zei Ellen ooit in een interview met Dag Allemaal. Al was dat toch ook een grote stap voor haar. Ik had zelf altijd goed mijn brood verdiend, en plots stopte dat. Maar ik heb zoveel meer ‘leven’ in de plaats gekregen. Ik heb dus geen spijt. Integendeel.”

Inmiddels is Ellen met haar gezin al vier seizoenen op tv te zien. Dat vond ze in het begin wel een beetje wennen. “Het eerste jaar was het wat aanpassen, maar ondertussen ben ik het al een beetje gewend.”

