Dit wil je: het nieuwe blond van Linda de Mol

Het betreft een tint die iets koeler oogt dan haar voorgaande blonde lokken.

Blonde lokken

Vanaf het moment dat Linda de Mol haar intrede in de televisiewereld maakte, staat ze bekend als dé presentatrice met blond haar. Of ze haar lokken nou lang of kort droeg; de kleur bleef altijd hetzelfde. Kleine variaties liet ze wel zien, maar doorgaans hadden haar lokken altijd een warme ondertoon.

Nieuwe haarkleur Linda de Mol

Tijdens Linda’s Wintermaand showt ze echter een subtiele nieuwe haarkleur, met een assige ondertoon. Het is een iets koelere tint, die wat minder licht reflecteert dan een warme blonde tint. Hierdoor oogt haar haar iets donkerder dan normaal. Het is een klein verschil, maar de opvallende kijker met scherpe blik zal het zeker niet zijn ontgaan.

Koelere blonde ondertoon onderhouden

Wil je zelf nu ook een assige tint in je blonde lokken aanbrengen? Dan is het raadzaam dit bij de kapper te laten doen. Wanneer je lichtblond haar hebt van jezelf of lichte highlights, kan enkel een zilvershampoo al uitkomst bieden. Om de koele ondertoon te behouden, is wassen met een dergelijke zilvershampoo aan te raden, zodat je haar niet geel wordt.

Bron: SBS6