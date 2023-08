Dit wil je zien: Walter uit ‘B&B vol liefde’ is 20 kilo afgevallen en deelt voor- en nafoto’s

‘Sinds ik mijn leven omgegooid heb, verandert ook mijn lichaam’, schrijft de bed & breakfast-eigenaar.

Walter uit ‘B&B vol liefde’ deelt transformatie

‘20 kilo lichter, minder ballast. Veel beweging, altijd buiten zijn en veel dansen doen hun werk’, schrijft Walter. ‘Ik was al langer met persoonlijke ontwikkeling bezig, maar werkte op kantoor, in de auto en in het vliegtuig. Hier op LDV kan ik pas zo leven zoals het goed is voor mijn lichaam.’ LDV staat voor Le domaine vert, de naam van Walter’s B&B.

20 kilo minder

In B&B vol liefde zien we dat Walter veel buiten is én veel danst, maar dat was dus niet altijd zo. Hij had eerder een zittend beroep. Hierdoor was hij veel binnen en bewoog hij te weinig.

Het leven als bed & breakfast-houder heeft hem goed gedaan. Op de voor- en nafoto’s die hij deelt zien we niet alleen zijn transformatie in gewicht. Hij ziet er tegenwoordig ook zongebruinder uit, hij draagt geen bril meer en is wat gezichtsbeharing rijker. Een groot verschil!

Bedrijfsleven

Walter werkte maar liefst 35 jaar in het bedrijfsleven. Zijn familie bezat namelijk een goedlopend bedrijf, maar Walter besloot het te verkopen, omdat hij toe was aan verandering en verdieping in zijn leven. In B&B vol liefde lijkt het misschien alsof Walter al jarenlang in Frankrijk leeft, maar niets is minder waar. Hij kocht zijn Franse B&B pas afgelopen jaar. Eerder deelde Walter al déze foto uit zijn vroegere leven.

Bron: Instagram