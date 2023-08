Dít wist jij vast nog niet over de pauw van Walter uit ‘B&B vol liefde’

Paultje de Pauw was de grootste vriend van Claudia in de Franse B&B van Walter. Sterker nog: ze communiceerde met het beest en het was de pauw die haar liet inzien dat het tijd was om de tantrahut te verlaten. De connectie die ze miste bij Walter vond ze dus wél bij Paultje.

De ster van de show

Ook Walter heeft inmiddels door dat hij het succes waarschijnlijk vooral van zijn witte pauw moet hebben. Daarom laat hij zijn volgers op Instagram wat beter kennismaken met Paultje.

Het is nog maar een jaar geleden dat Walter zijn bed en breakfast in Frankrijk betrok en al zijn tantradromen waarmaakte. Paultje kreeg hij er gratis bij. Ooit had Le Domaine Vert, zoals zijn B&B heet, nóg een bewoner: Paulientje. Helaas is het vriendinnetje van Paultje spoorloos verdwenen. “Ze is waarschijnlijk gegrepen door een vos”, legt Walter uit op Instagram.

Een bijzondere verschijning

Paultje is ongeveer zes jaar oud. Pauwen kunnen zo’n 25 jaar worden, dus Walter en Paultje hebben nog eventjes te gaan samen. Hij is trouwens geen albino-pauw of een ander bijzonder ras, maar gewoon een witte pauw. Dat is een genetische variatie op de gekleurde pauw.

Witte pauwen komen oorspronkelijk uit India en zijn door Britten meegenomen naar Europa. Helaas overleven witte pauwen het hier niet in het wild. Door hun opvallende kleur zijn ze een prooi voor roofdieren. Net zoals Paulientje dus.

Zo verliefd als een pauw

Paultje is trouwens wél succesvol in de liefde. Eerder al deelde Walter de tête-à-tête van zijn pauw met een gekleurde pauwin. Ahhh, l’amour…

Paultje de Pauw en zijn vriendinnetje Beeld Instagram

Het gaat er hard aan toe in dit seizoen van B&B vol liefde. Veel potentiële liefdeskandidaten verlaten het strijdtoneel. Dat levert treurige beelden op, maar ook nieuwe en frisse energie.

