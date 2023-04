Dít wordt de nieuwe presentatrice van ‘Heel Holland bakt kids’

De actrice en cabaretière heeft daarmee haar eerste presentatieklus te pakken. Binnenkort starten de opnames van het nieuwe seizoen van Heel Holland bakt kids. Wat er niet verandert, is dat Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven de jury vormen.

Plien is al voorgesteld aan de jury, vertelt ze. “Nu ik heb kennisgemaakt met Janny en Robert, kan ik niet wachten om te beginnen met Heel Holland Bakt Kids!”

Plien en Bianca

Veel mensen kennen Plien van haar van het cabaretduo Plien en Bianca dat zij met Bianca Krijgsman vormt. Samen speelden zij in de succesvolle televisieserie Zaai en daarnaast maakten ze deel uit van de cabaretiers in het satirisch programma Koefnoen. In 2021 deed ze mee aan Maestro, waar ze derde werd.

Edson naar RTL

Edson da Graça werkt tegenwoordig bij RTL en kan het programma van Omroep MAX niet meer doen. Hij presenteerde Heel Holland bakt kids slechts een seizoen, als vervanger van André van Duin. Die had het te druk voor het programma.

Er is nog niet bekendgemaakt wanneer Heel Holland bakt kids weer op tv komt.

Bron: Omroep MAX