Dit zegt Jeroen Pauw over koning Willem-Alexander

De tv-presentator was niet bepaald complimenteus voor Willem-Alexander als het gaat om zijn werk als koning. “Hij heeft geen talent voor het koningschap”, zei Jeroen aan de talkshowtafel van Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman. Wel denkt hij dat onze vorst een goede vader is.

“Die vader, die natuurlijk geen talent voor het koningschap heeft. Dat heeft hij niet, de moeder wel. Máxima is een gedroomde koningin, hij eigenlijk niet. Willem-Alexander lijkt me wel een fantastische vader. Zoals hij staat en zoals hij houdt van zijn kinderen.”

Bedreigingen Amalia

Jeroen ging ook in op de bedreigingen die kroonprinses Amalia krijgt. “Ik probeer me in te beelden hoe dat voor Willem-Alexander moet zijn. Het zal pijn doen om te zien dat jouw dochter, die bedreigd wordt omdat ze de troonopvolger is, nu al in een nare periode zit.”

De presentator vraagt zich af of het dat allemaal wel waard is. “Je wilt toch het mooiste en het beste voor je kind? Is het koningschap het mooiste voor jouw kind?” Marcel en Gijs waren daar allebei duidelijk over: “Als gezinshoofd moet je zeggen: we stoppen ermee.”

Laatste uitzending ‘Marcel & Gijs’

De talkshow Marcel & Gijs was na een moeizaam begin een behoorlijk succes op SBS6. De laatste weken stegen de kijkcijfers. Vrijdagavond was de laatste uitzending en daar keken 572.000 mensen naar, goed voor een achtste plaats.

Bron: ANP/Kijkonderzoek