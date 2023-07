Heb je in je agenda maandag 31 juli al omcirkeld? Want dan gaat het nieuwe seizoen van De slimste mens van start. Dat is alweer seizoen 22.

‘De slimste mens’ in het kort

In de populaire kennisquiz van Philip Freriks nemen drie wisselende bekende Nederlanders het dagelijks tegen elkaar op in verschillende rondes, zoals 3-6-9, Open deur, Puzzel en Galerij. De winnaar van de dag gaat automatisch door naar de volgende dag. De twee overige BN’ers gaan in de finale nog een laatste keer de strijd met elkaar aan. De persoon die het snelst op 0 seconden staat, gaat naar huis.

Philip Freriks en Maarten van Rossem

Het gaat in dit spel niet alleen om kennis en algemene ontwikkeling, maar ook om associatief denken en strategisch spelen. Uiteraard wordt ook deze keer de quiz geleid door presentator Philip Freriks en jurylid Maarten van Rossem.

Eerste uitzending

Welke bekendheden van Hollandse bodem nemen komend seizoen deel aan de populaire kennisquiz? Ten eerste is bekendgemaakt dat in de eerste aflevering zwemkampioen Ranomi Kromowidjojo, Nederlands bekendste tatoeëerder Henk Schiffmacher en tv-journalist Tom Kleijn de strijd met elkaar aangaan.

Dít zijn alle kandidaten van het nieuwe seizoen van ‘De slimste mens’ Beeld KRO-NCRV

Kandidaten nieuw seizoen ‘De slimste mens’

Er zijn ook twee primeurs dit seizoen. Zo is Henk Schiffmacher de oudste kandidaat in de De slimste mens-geschiedenis. Ook zangeres Froukje neemt plaats in de stoel en mag zich de jóngste kandidaat ooit noemen.

Verder zijn dit (op alfabetische volgorde) de andere BN’ers die dit seizoen alles op alle zetten om er met de felbegeerde titel van de slimste mens vandoor te gaan:

Aimée Kiene - chef Volkskrant Magazine

Arco Gnocchi - podcastmaker

Duco Bauwens - presentator

Dwight van van de Vijver - presentator

Elodie Verweij - politiek duider

Eveline Stallaart - seksuoloog, bekend van Married at first sight

Femke Wiersma - BBB-beleidsmedewerker

Froukje - zangeres

Gemma Venhuizen - columnist NRC

Ghislaine Plag - radiopresentator

Hidde de Brabander - patissier

Iris Rulkens - cabaretier en YouTuber

Isabelle Kafando - cabaretier

Jeroom - cartoonist en jurylid De slimste mens ter wereld (België)

Jörgen Tjon A Fong - directeur Kleine Komedie

Kees Kwakman - voetbalanalist

Leon Mazairac - Michelinster chef-kok en BinnensteBuiten- expert

Meindert Talma - singer-songwriter

Merel Pauw - actrice en rapper

Nandi van Beurden - musicalactrice

Renee Kapitein - schrijfster

Sanne van Dongen - presentator

Stefan Hendrikx - cabaretier

Sven Figee - muzikant

Martin Rombouts

Begin februari vond de finale van het 21e seizoen plaats. In de finale liet dichter Martin Rombouts actrice Anniek Pheifer en bioloog Mátyás Bittenbinde achter zich, waardoor hij De slimste mens-bokaal mee naar huis mocht nemen. De finale werd door bijna 3 (!) miljoen mensen bekeken. De tv-quiz is dus nog steeds ontzettend populair.

Hoogte- en dieptepunten

Om je alvast een beetje lekker te maken, blikken we vlak voor de start nog graag even terug op een paar opvallende momenten uit de lange historie van het populaire tv-programma. In dit artikel nemen we de hoogte- en dieptepunten van de afgelopen seizoenen van De slimste mens met je door.

De slimste mens is vanaf maandag 31 juli elke werkdag om 20.30 te zien bij KRO-NCRV op NPO 1. In september wordt er een spin-off uitgezonden, waarin oud-kandidaten revanche nemen en het opnieuw tegen elkaar opnemen.

Bron: De slimste mens