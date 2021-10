Dít zijn de 15 kostuums van 'The Masked Singer' en déze BN'ers zitten erin volgens de kijkers

Maar nog belangrijker: wie zitten er in de pakken? Welke BN’er hoort bij welke stem? Op social media zijn de kijkers van The Masked Singer al wekenlang aan het speculeren. Veronica Superguide heeft alle verdenkingen voor ons op een rij gezet.

De farao

The Masked Singer Beeld Nick van Ormondt

Dinand Woesthoff, Nick Schilder, Jeroen van der Boom of toch een politicus? De kijkers kunnen het niet bepaald eens worden over de identiteit van de Farao. Toch is er één naam die verreweg het vaakst voorbijkomt: René van Kooten! De Farao wil geschiedenis schrijven. De schoolboeken induiken is echter niet nodig: hij weet er alles van. Een Farao werd gezien als god op aarde: een soort idool van 1500 jaar voor christus. De kandidaat wilde vroeger sologitarist worden, maar gelukkig leiden er meerdere wegen naar Rome. De Farao gaat met man en macht de strijd aan en springt uit de band op het podium. Hij leeft zijn droom! Hij heeft echter geen actieve herinnering aan een nummer één-hit, en ook pianospelen is niet zijn sterkste punt... Welke hints dan wel op hem van toepassing blijken te zijn? Den Haag, gitaar en Ibiza. Wat maken de kijkers daarvan?

Renee van Kooten komt uit Den Haag, studeerde Geschiedenis en gaf les daarin, hij zat in een band en in Beste Zangers (in Ibiza)! HIJ IS HET #TheMaskedSinger pic.twitter.com/cUzLFkhEYd — Lisa Maria Van Harmelen 🌹 (@xLisaMaria) 29 oktober 2021

100% Rene van Kooten!

Woont in Den Haag, The Passion was in Den Haag. Rene speelt al jaren gitaar. Beste Zangers was op Ibiza. Hij heeft vroeger Geschiedenis gestudeerd. #themaskedsinger — Marit Bosman | TOUR-ERA (@alwaysmarlt) 29 oktober 2021

Mmmm... Ibiza, Den Haag en gitaar: Dit moet Dinand Woesthof zijn! Straks even goed naar zijn stem luisteren. #TheMaskedSinger pic.twitter.com/x9wHXXuMNF — Marit 🙏 (@MaritVanOene) 29 oktober 2021

Het elfje

The Masked Singer Beeld Nick van Ormondt

Wie o wie is Het Elfje? Veel kijkers gokken op Isa Hoes. Alhoewel haar naam vaak voorbijkomt, zijn de kijkers zeker niet anoniem in hun oordeel. Zo komen ook de namen van Maan, Marlijn Weerdenburg en Bridget Maasland voorbij.

Het Elfje vindt het heerlijk om de stoute schoenen aan te trekken. Zingen doet ze niet voor het eerst… en hopelijk ook niet voor het laatst! Ook heeft ze wel eens in een film gespeeld. Het Elfje geeft aan behoorlijk geëxperimenteerd te hebben met opvallende looks. Als alle sterren goed staan, haalt ze misschien wel de winst – en dat blijkt een belangrijke hint te zijn. Ze stort zich met bloed, zweet en tranen in dit avontuur. Met dank aan Ruben weten we dat Het Elfje wel eens een bord heeft omgedraaid… En dat is misschien wel een hint naar Leontine Borsato?

kroon Sterren en Pinguïn #TheMaskedSinger Bridget Maasland. Kroon? Was ze niet ooit miss nogwat? Ijskonijn = pinguïn en Sterren ivm RTL boulevard #elfje — Bianca Keijzer (@biancakeijzer1) 29 oktober 2021

Het biggetje

The Masked Singer Beeld Nick van Ormondt

De meeste kijkers denken dat het Biggetje Nicolette Kluijver is! Dat is de naam die veruit het vaakst voorbijkomt. Andere namen die de ronde doen, zijn die van: Emma Wortelboer, Georgina Verbaan en Lieke van Lexmond.

Het Biggetje omschrijft zichzelf als een ballerina. In het dagelijks leven is ze echter presentatrice. Als het om avontuur gaat, is ze er als de kippen bij. Ze heeft namelijk energie voor 12 en staat de hele dag aan. Het Biggetje maakt bewuste keuzes: ze eet vegetarisch en kan geen genoeg krijgen van groenvoer. Het geeft haar voldoening om anderen iets bij te brengen. Andere hints hebben te maken met een sixpack en een olifant…

#TheMaskedSinger Nicolette kluijver was medepresentator voor het programma 6pack heeft 3 kinderen en is ambassadrice van vrienden van de olifant https://t.co/MohMSKhgb3 — Damian De Bruijn (@DamiandeBruijn2) 29 oktober 2021

Biggetje is 100% Nicolette Kluijver! Ze is presentatrice, vegetariër en presenteerde ook SixPack! #TheMaskedSinger — Lisa Rombout (@_lisa_013) 29 oktober 2021

#TheMaskedSinger

Het biggetje Emma wortelboer! Eurovision liedje, energie voor 12 (punten weggeven namens nederland).

Veel wortels oftewel haar achternaam maar is ze vegetarisch? — ok (@mrlampghost) 29 oktober 2021

De haai

The Masked Singer Beeld Nick van Ormondt

De kijkers hebben enorm veel moeite om De Haai te plaatsen… Zou het Wibi Soerjadi zijn? Zijn naam is echter niet de enige die genoemd wordt. Andere namen die de ronde doen, zijn: Kraantje Pappie, Vieze Fur en Tony Junior.

De surfende, snelle Haai is in de house. Het is niet zo gek dat de kandidaat zich als een vis in het water voelt bij The Masked Singer: hij houdt wel van een feestje. De Haai heeft echter nog veel meer passies, zoals (vegetarisch) koken. Ook voor een vleugje romantiek moet je bij de haai zijn: hij gelooft in ware liefde. De Haai is wel eens op Curaçao geweest, maar zwemt er liever omheen. Hij heeft namelijk meer met Indonesië. En dan nog de laatste hint: de Haai heeft ooit iets iemand van het koningshuis mogen entertainen.

#TheMaskedSinger Haai is kraantje pappie! Willem-Alexander, hij heet Alex. Heeft liedje “feesttent” en rauw randje — Bas Zaadnoordijk (@Basjez) 29 oktober 2021

De haai .. is dat Wibi Sourjadi? Indonesië en liefde #TheMaskedSinger — Boukje Oosterhof (@BoukjeO) 29 oktober 2021

Is de Haai niet Tony Junior? ook een DJ en rozenblaadjes ivm the bachelor? #TheMaskedSinger — Dave Kniest (@DaveKniest) 29 oktober 2021

De alien

The Masked Singer Beeld Nick van Ormondt

De alien was van plan om een sprong in het diepe te wagen, en gaat graag op vakantie in Italië om lekker te eten. De alien bleek een man te zijn, maar de panelleden konden er niet meteen mee uit de voeten.

De kijkers thuis hadden wél meteen een idee: Bram Krikke! Terwijl anderen dachten dat het té overduidelijk was. Naast Bram Krikke vielen ook de namen van Sander Schimmelpenninck, Luuk Ikink én Kaj Gorgels.

De alien. Bram krikke! Video begon met joe joe, goeie snor, radio dj, aanwezig op social media! #TheMaskedSinger — nikita banana (@nikita_deboer) 15 oktober 2021

Sander Schimmelpenninck 100% de Aliën. Podcast met Jaap Reesema, ex-hoofd redacteur quote en columnist Volkskrant. #themaskedsinger — Michael (@michaelveltman) 15 oktober 2021

Luuk Ikink als Aliën #TheMaskedSinger — Jordi (@jordilang2) 15 oktober 2021

De boekenwurm

The Masked Singer Beeld Nick van Ormondt

De boekenwurm gaf aan dat ze tweetalig was opgevoed en niet bang was om in de spotlights te staan. Door haar kostuum dachten veel kijkers aan schrijfster Heleen van Royen, maar ook Yolanthe Cabau werd genoemd.

De boekenwurm gaf toe dat ze ‘ooit wel eens een boek had geschreven’. Loretta Schrijver dacht aan Bobbi Eden, omdat die zich in het verleden wel eens ‘bloot had gegeven.’ Doutzen Kroes kwam voorbij vanwege de tweetaligheid. Gerard en Buddy bleven zich vooral richten op het schrijfaspect van de boekenwurm en dachten aan Heleen van Royen of Saskia Noort. Carlo en Loretta bleven bij Monique Smit of Doutzen Kroes.

Tijdens de sing-off met de viking meenden sommige kijkers tóch Bridget Maasland te horen...

#themaskedsingernl de boekenwurm, bridget Maasland? — ☀️René van den Berg☀️ (@rene_vdberg) 22 oktober 2021

De rups is Bridget Maasland denk ik #themaskedsingernl — Pauline van Delden (@pauletta69) 22 oktober 2021

Het lieveheersbeestje

The Masked Singer Beeld Nick van Ormondt

Toen het lieveheersbeestje haar mond opentrok, dacht iedereen in het panel én voor de televisie: “Oh, da’s Karin Bloemen!” In de verte hoorden we nog andere opties zoals Francis van Broekhuizen, Trijntje Oosterhuis of Shirma Rouse, maar de overgrote meerderheid ging keihard voor La Bloemen. De hint Op Zoek Naar leek juist weer te wijzen op Francis van Broekhuizen, die een rol speelt in The Sound of Music én meedeed aan Op Zoek Naar Maria. Het lieveheersbeestje zou iedereen dus nog wel eens kunnen verrassen.

100000% Karin Bloemen!! #themaskedsingernl — 🍄 D E M I 🦔 (@demiviring) 22 oktober 2021

Het lievenheerst beestje is denk ik Francis van Broekhuizen #TheMaskedSinger — Shannon 🐝✨ (@kleinestuiter) 22 oktober 2021

De vogelverschrikker

The Masked Singer Beeld Nick van Ormondt

De vogelverschrikker had volgens de hints te maken met het platteland, had angst voor vogels, deed mogelijk iets met Wie is de Mol?, misdaad én ‘metamorfose’. Carlo dacht meteen aan Alberto Stegeman! De kijkers thuis dachten door de stem van de vogelverschrikker aan Marc-Marie Huijbregts!

Buddy Vedder kreeg een ingeving: hij dacht dat Alex Klaasen de vogelverschrikker wel eens kon zijn. We weten in elk geval dat dit personage niet intiem is geweest met Yolanthe Cabau én dat het geen sportman is. Qua hints scoorden ze: Sorry, Nieuws, Joker. Marc-Marie Huijbregts speelde een tijdje de Sorrypiet én zat een tijd in het panel van Dit Was het Nieuws. Ons geld zetten we voorlopig op Marc-Marie!

Marc-Marie Huijbregts is de vogelverschrikker. #TheMaskedSinger — 🍄 D E M I 🦔 (@demiviring) 15 oktober 2021

Haha ik wist het bij 'bang voor vogels'. Ik luister te veel podcasts 😂. Vogelverschrikker is Marc-Marie #TheMaskedSinger — Elsbeth (@elsbeth_tWitt) 15 oktober 2021

De stier

The Masked Singer Beeld Nick van Ormondt

De flamboyante stier droeg een pak ‘waar De Toppers zich voor zouden schamen’, aldus Ruben Nicolai. Ondanks zijn woeste uiterlijk heeft de stier stiekem een gouden hartje. Door zijn gezwaai met de Friese vlag én schaatsbeelden wezen de hints enorm op een schaatsheld. Rintje Ritsma kwam online vaak voorbij maar... die had al eens meegedaan!

Het kiezen uit alle Friese schaatshelden bleek onbegonnen werk. Kijkers dachten Edwin Evers te horen, maar ook Jeroen van der Boom werd verdacht. Edwin Evers is zelf geen schaatser, maar hij speelde wél een bijrolletje in de schaatsfilm De Hel van 63. Daarnaast werd hem gevraagd of hij wel eens in de Amsterdam Arena had opgetreden, wat hij bevestigend beantwoordde. Evers trad ooit een keer samen met De Toppers op in het stadion.

Rintje Ritsma? Friesland, schaatser. Hel van 63 is van de schaatsen. #maskedsinger — Donovan (don1233) (@D_duineveld) 22 oktober 2021

Altijd met zijn programma vanaf de OS . Genoeg gezeten als DJ jarenlang Edwin Evers is de stier #themaskedsingernl — Marjan (@Nicenurse1966) 22 oktober 2021

Ik ga voor Edwin Evers -> de stier. #themaskedsingernl — Claudia (@Claudia94x) 22 oktober 2021

De krokodil

The Masked Singer Beeld Nick van Ormondt

De krokodil is gek op shoppen en mooie kleding. Ze houdt erg van snelle dingen en “kon haar kunsten haar hele leven afkijken.” Ze is spaarzaam met haar talent en dat bracht haar internationaal succes.

Voor de neutrale toeschouwer blijft de krokodil een mysterie, maar toch hadden aardig wat kijkers een idee over haar identiteit. De naam Emma Heesters kwam opvallend vaak voorbij! Daarnaast werd de link met Belle Perez én Marlijn Weerdenburg gelegd. Romy Monteiro is volgens sommigen kijkers óók een kanshebber.

De panelleden raadden de volgende hints goed: Hit, Hoed en Zuinig. Buddy en Gerard dachten in eerste instantie aan BN’ers als Yolanthe Cabau, Holly-Mae Brood of Roxeanne Hazes, Ilse DeLange of Bibi Breijman. Carlo en Loretta hadden meteen al een hoofdverdachte... Katja Schuurman!

Krokodil: Romy Monteiro

Gespeeld in gtst

Gecrasht op Zandvoort

Bekende moeder

Heeft bij Trijntje in het team gezeten in tvoh #TheMaskedSinger — Dilara (@DilaraKarsch) 15 oktober 2021

Emma heesters 100 procent #TheMaskedSinger — Mrchipie (Niels) (@NielssTuinstra) 15 oktober 2021

De giraffe

The Masked Singer Beeld Nick van Ormondt

In After The Mask op Videoland kregen we een kijkje in de kleedkamer van de giraffe. Anita Witzier denkt dat deze Franse chef misschien wel in de gevangenis heeft gezeten, door het streepjesshirt. In de kleedkamer zien we dat er een flinke hoepel in het pak zit, wat impliceert dat de persoon in dit pak helemaal niet zo goedgevuld is als de giraffe overkomt. Ook zien we in de kleedkamer een zwarte lijst met blauwe bloemen en het woord ‘love’. De camera benadrukt nog iets heel anders in de kleedkamer, namelijk een haarborstel en wat haarelastieken. Vooral de haarelastieken krijgen een flinke zoom. Is de chefkok eigenlijk een kapper?

Tijdens de vragenronde vroeg Loretta Schrijver of de giraffe wel eens met haar had gepicknickt. Tegen alle verwachtingen in bleek dat zo te zijn! We houden Loretta dus even goed in de gaten; die heeft een voorsprong op de rest.

De kijkers thuis waren ook in verwarring: ze hoorden Martien Meiland in de giraffe, maar ook Rob Kemps, Togo Gernandt, tv-kok Hugo Kennis, Matthijs van Nieuwkerk én Jack van Gelder... Dan weet je dat je een goede kandidaat te pakken hebt.

Jack van gelder #themaskedsingernl — evaD (@davenielret) 22 oktober 2021

Franse aankondiging en muziek = ROB KEMPS. #TheMaskedSingerNL — Tim Schaap (@timmieschaap) 22 oktober 2021

#TheMaskedSinger

Giraffe is Hugo Kennis — Oerff (@oerff) 22 oktober 2021

Cupido

The Masked Singer Beeld Nick van Ormondt

Cupido begaf zich weleens op glad ijs, maar voelt zich tegenwoordig weer kiplekker. Fit en gezond blijven vindt hij belangrijk. Carlo Boszhard dacht meteen aan Ferry Doedens. Kijkers vonden dat geen gekke gedachte, maar zagen óók een reflecterende Rolf Sanchez of Enzo Knol.

Cupido gaf aan géén erotisch getinte filmpjes te maken, dus Ferry Doedens viel meteen af. Andere zangers als Duncan Laurence werden ook genoemd, maar cupido gaf aan dat hij nog nooit een hit had gescoord. De panelleden raadden de hints: Papegaai en L.A. De panelleden dachten uiteindelijk aan Jamai; één van de weinige zangers die het hoge niveau van cupido aan zou kunnen. Maar hij had toch nog nooit een hit gescoord?

Charly Luske, Jamai of Ferry Doedens is Cupido 💘 #themaskedsinger — Margot Beugelsdijk (@gootje2009) 15 oktober 2021

Rolf Sanchez is Cupido #TheMaskedSinger — 🍄 D E M I 🦔 (@demiviring) 15 oktober 2021

Juvat westendorp is cupido #TheMaskedSinger — Richard Phielix (@richard_phielix) 15 oktober 2021

Eerste afvaller: de zwaan

The Masked Singer Beeld Nick van Ormondt

Vooraf dacht iedereen dat de zwaan een vrouw was, maar het optreden van de vogel zaaide veel verwarring! Carlo dacht dat hij te maken had met Fred van Leer, maar kwam daar uiteindelijk op terug. Gerard Joling dacht meteen aan Marga Bult, maar daar was Buddy het niet mee eens. “Het kan wel, maar het kan óók niet!”

De zwaan had de hele wereld over gereisd waardoor kijkers al snel dachten aan Floortje Dessing. Kijkers konden het personage moeilijk plaatsen. Raven van Dorst werd genoemd, Loiza Lamers en zelfs Yvon Jaspers.

De panelleden verzamelden de hints: Schrijven en Boeren. De panelleden bleven verdeeld tussen Marga Bult, Floortje Dessing, Dione de Graaff, Quinty Trustfull, Mary Borsato, Yvon Jaspers én Katja Schuurman.

Helaas voor de zwaan viel ze in de eerste aflevering af, maar daar staat tegenover dat haar onthulling een enorme verrassing was! Niemand minder dan Anita Witzier was ‘de stervende zwaan’.

Tweede afvaller: de viking

The Masked Singer Beeld Nick van Ormondt

Carlo Boszhard was ervan overtuigd dat de stoere viking Henny Huisman was, omdat zijn “deelname aan The Masked Singer als een enorme surprise kwam”. De stem van de kandidaat leek deze theorie meteen te ontkrachten: kijkers vonden hem eerder klinken als Ron Brandsteder.

Gerard Joling bleef tóch bij Henny Huisman door de hint ‘music was my first love’: Huisman startte zijn carrière als drummer van de band Lucifer. Online bleef men gewoon bij hun eerste ingeving, hoewel oud-voetballer John de Wolf én Bastiaan Ragas heel soms verdacht werden. Door de baritonstem van de viking zouden Henk Poort of Marco Bakker óók kunnen.

Hints kunnen kijkers en panelleden flink op het verkeerde been zetten, zo bleek. Iedereen hóórde Ron Brandsteder, maar door de hints twijfelde iedereen behoorlijk lang. Onterecht, want natúúrlijk verzorgde Ron het bronzen stemgeluid van de stoere viking.

Derde afvaller: de octopus

The Masked Singer Beeld Nick van Ormondt

De kijkers weten het zeker! De Octopus móét GTST-actrice Jette van der Mei wel zijn. Haar naam komt veruit het vaakst voorbij op Twitter. De paar mensen die twijfelen, noemen nog twee andere namen: Janny van der Heijden en Joke Bruijs. Maar inderdaad: het was Jette van der Mei!

