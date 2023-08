Dít zijn de deelnemers van het nieuwe seizoen van ‘Expeditie Robinson’

RTL deelde alvast de eerste namen.

Dít zijn de deelnemers van Expeditie Robinson 2023

In het nieuwe seizoen is te zien hoe oud-politiek verslaggever Frits Wester (61) en influencer Jaimie Vaes (33) het ervan afbrengen op een onbewoond eiland. Ook model Chelsey Weimar (26) en presentatrice en podcastmaker Iris Enthoven (29) gaan het avontuur aan, net als actrice Roosmarijn Wind (onder andere bekend van Flikken Rotterdam), voormalig GTST-acteurs Guido Spek en Hassan Slaby, theatermaker Krista Arriëns, trainer en lifestylecoach Radmilo Soda, acteur Willem Voogd en chef Roberta Pagnier.

De overige deelnemers

Deze namen werden eerder al goed geraden door oplettende kijkers van juicechannels. In totaal doen er twintig kandidaten mee aan het survivalprogramma. In dít artikel lees je wie naar verwachting de andere deelnemers zijn. Later vandaag weten we of dit klopt. Dan worden alle namen officieel bekendgemaakt.

Nieuw presentatieduo

Het 25e seizoen van Expeditie Robinson is opgenomen in Maleisië en wordt gepresenteerd door Nicolette Kluijver en Art Rooijakkers. De twee zouden het programma vorig jaar al samen presenteren, maar toen kreeg Art stemproblemen en werd hij vervangen door Rick Brandsteder.

Gelijk twee afleveringen kijken

Het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson gaat op zaterdag 2 september van start. Dat weekend zie je niet één, maar direct twee afleveringen. De tweede aflevering volgt namelijk op zondag 3 september al. Daarna is Expeditie Robinson iedere week op zondag te zien.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Expeditie Robinson (@expeditierobinson_rtl) op 11 Aug 2023 om 3:02 PDT

Presentatrice Nicolette Kluijver heeft drie kinderen en heel veel dieren thuis. We spraken haar over haar gezin, maar ook over sporten, modeblunders en tranen:

Bron: RTL Boulevard