Dít zijn de deelnemers van het nieuwe seizoen van ‘Het Spaanse dorp’

Kun jij geen genoeg krijgen van dappere Nederlanders die huis en haard verlaten om in het buitenland een nieuw droomleven op te bouwen. Noteer dan zondag 27 augustus in je agenda. Dan start namelijk Het Spaanse dorp: Zarra, het tweede seizoen in de Het Spaanse dorp-reeks op RTL4. Ook in het nieuwe seizoen strijken vier families neer in een slapend Spaans gehucht, waar ze in een paar maanden tijd een bedrijf moeten opzetten én gezamenlijk aan hetzelfde huis klussen.

Dorp weer op de kaart

In tegenstelling tot het vorige seizoen, zijn er nu vier stellen zónder kinderen die de uitdaging aangaan. Alle vier laten laten ze hun leven in Nederland achter om het dorp Zarra, dat bij Valencia ligt, weer op de kaart te zetten. De dorpsbewoners kiezen uiteindelijk welk stel ze het best vinden passen in het dorp en wie daarmee het opgeknapte huis wint.

Deelnemers Jaap en Jochem. Beeld RTL4

Jaap (37) en Jochem (37)

Toen het Leusdense koppel Jaap en Jochem elkaar tien jaar geleden leerde kennen in Amsterdam, was het meteen raak. Inmiddels zijn ze getrouwd en wonen ze met hun twee honden in de buurt van Amersfoort. Jaap is woningstylist en houdt ervan om ‘out of the box’ te denken. Jochem zal zijn creatieve uitspattingen hoogstwaarschijnlijk perfect aanvullen: als bedrijfsleider in de horeca is hij een echte aanpakker.

Deelnemers Raymond en Bianca. Beeld RTL4

Raymond (58) en Bianca (50)

Raymond en Bianca uit Lochem zijn pas getrouwd en hebben grote dromen. Ze willen voor goed naar Spanje emigreren en daar wonen en werken op een mooie plek. Raymond was twintig jaar ondernemer en Bianca is een kunstenares wiens werk uit kleurrijke patronen bestaat. “We zijn bezig om te verhuizen naar Spanje. Ook daar willen we straks kunst gaan maken en verkopen”, schrijft ze. Naar eigen zeggen zijn ze ‘optimistisch’ en zitten ze ‘vol energie’: vastbesloten om een unieke draai te geven aan deze nieuwe levensfase.

Deelnemers Matthew en Sabrina. Beeld RTL4

Matthew (41) en Sabrina (42)

Uit het hart van Brabant komen de Bosschenaren Matthew en Sabrina. Hun grote droom is om een B&B te openen met een muzikale touch. De handige Matthew is zzp’er in de bouw, iets dat goed van pas zal komen als de kandidaten straks in hun kersverse Spaanse bouwval trekken. Sabrina is verzorgende in een verpleeghuis zorginstelling.

Deelnemers Beeld RTL4

Bastiaan (33) en Melissa (31)

Voor Bastiaan en Melissa is emigreren naar het zonnige Zuid-Europa al lang een droom. Ze komen uit het dorpje Groenekan, dat onder de rook van Utrecht ligt. Allebei zijn ze creatieve ondernemers. Bastiaan heeft van zijn hobby zijn werk gemaakt en is een bierbrouwerij begonnen. De van oorsprong Zeeuwse Melissa is al vanaf haar 18e ondernemer en heeft een onlinemarketingbedrijf.

De eerste aflevering van ‘Het Spaanse dorp: Zarra’ is op zondag 27 augustus om 21.30 uur te zien op RTL4. Vanaf 28 augustus is het programma wekelijks op maandagavond om 20.30 uur te zien.

Bron: RTL