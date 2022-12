Dit zijn de eerste beelden van de ‘All you need is love’ kerstspecial

De All you need is love kerstspecial is al jaren een groot succes. Vorig jaar trok het programma, waarin Robert als Dr. Love op liefdespad gaat, ruim 2 miljoen kijkers. Hij herenigt geliefdes, familie en vrienden zodat ze samen kunnen zijn met Kerstmis. Ook repareert hij gebroken harten en gaat hij aan de bak als ware matchmaker. De hartverwarmende herenigingen en romantische verrassingen zorgen voor emotionele en ontroerende televisie.

Bekijk hier de allereerste beelden van de gloednieuwe All you need is love kerstspecial.

Je ziet de kerstspecial van All you need is love met Robert ten Brink op kerstavond op RTL 4.

Bron: RTL Boulevard