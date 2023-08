Dít zijn de eerste beelden van het nieuwe seizoen van ‘Chateau Meiland’

Zo wordt meteen duidelijk wat we kunnen verwachten van dit seizoen.

‘Chateau Meiland’ is terug

Wat fijn: de Meilandjes zijn vanaf volgende week weer terug op de buis. Dat verzacht toch een beetje het gemis van B&B vol liefde. Helaas is Chateau Meiland niet iedere doordeweekse avond te zien, maar zoals vanouds elke maandagavond om 20:30 uur.

De eerste beelden

Het programma pakt de draad weer op waar deze gebleven was, namelijk bij Code Rosé. De puntjes worden door de familie op de i gezet. Ze werken toe naar de grote opening en het testweekend, maar dat gaat niet zonder slag of stoot.

Een lach en een traan

Op Instagram deelt SBS6 de eerste beelden van het nieuwe seizoen. We zien Erica een vlag ophangen aan de voorzijde van Code Rosé. “Leuk, Eer! Leuk!”, roept Martien. Het lachen vergaat hem al snel. In het volgende fragment zien we hoe hij helemaal klaar is met het klussen: “Als het zo doorgaat, ga ik helemaal niet naar dat testweekend. Dan ga ik lekker naar huis.” Maxime zegt over de situatie: “Hij trekt het allemaal niet meer, die man.” Vervolgens horen we Martien zeggen: “Ik ben het zo zat, ik kan wel janken.”

Lastig binnenkomen

De preview eindigt met een fragment van Jaap, de broer van Martien, die met zijn gezin op de stoep van Code Rosé staat. Het lukt ze alleen niet om de deur te openen. “Ik heb in de app gezet: de code en dan op de linkerdeur duwen”, aldus Erica. “Ze snappen het niet”, verzucht Martien.

Nieuw televisieseizoen

Naast Chateau Meiland gaan er binnenkort nog meer leuke programma’s van start op de zender. Zo begint aanstaande maandag ook een nieuw seizoen van Lang leve de liefde én het nieuwe datingprogramma Date smakelijk. Dinsdag begint er een nieuw seizoen van Urk!. Zaterdag gaat er een nieuw seizoen van Ik hou van Holland van start en zondag kunnen we weer kijken naar Miljoenenjacht. We hebben het nieuwe tv-seizoen met alle programma’s hier voor je op een rijtje gezet.

Bron: SBS6