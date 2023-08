Dit zijn de eerste beelden van het nieuwe seizoen van ‘Een huis vol’

In het tv-programma krijgen we een inkijkje in het leven van grote gezinnen. In seizoen zestien zijn dit de familie Blom, Cudogham, Nagelkerke en Wildeman. De familie Nagelkerke is terug van weggeweest. Zij waren al te zien in seizoen acht en halen nu, vijf jaar later, opnieuw een cameraploeg in huis.

Familie Blom

De familie Blom en de familie Wildeman zijn nieuw in het programma. De familie Blom komt uit Bodegraven. Vader Maarten en moeder Gerdien hebben acht kinderen en zijn daarnaast ook pleegouders van een tienerdochter die in het weekend bij ze woont. “Het begon met een grapje van onze vrienden dat we met ons gezin perfect in Een huis vol zouden passen. We moesten in eerste instantie heel hard lachen, maar toen ze vertelden dat ze ons daadwerkelijk wilden opgeven, is het balletje vrij snel gaan rollen”, aldus vader Maarten.

Familie Wildeman

De familie Wildeman komt uit Rotterdam. Moeder Priscilla heeft zeven kinderen, waarvan de jongste twee samen met vader Lukas. En het stel is er nog niet klaar mee: ze willen er nog graag een achtste kindje bij. “Te mogen beleven hoe het is om door camera’s gevolgd te worden. Die once-in-a-lifetime kans, naast het feit dat de kinderen en Lukas vóór waren, gaf de doorslag om mee te doen”, aldus moeder Priscilla.

Oude bekenden

Het vierde gezin is de familie Cudogham uit Amsterdam. Wie fan is van Een huis vol kent deze familie door en door. Zij doen namelijk alweer voor de vijfde keer mee aan het programma.

Een huis vol is vanaf maandag 28 augustus te zien bij KRO-NCRV op NPO 1. Bekijk hier de eerste beelden:

