Dít zijn de eerste beelden van het nieuwe seizoen ‘We zijn er bijna’

Op 15 augustus gaat het nieuwe seizoen van We zijn er bijna! van start. Dit keer gaat de groep grijze caravanbezitters naar Corsica en Sardinië. Dat belooft weer heerlijke televisie te worden.

Nieuw seizoen ‘We zijn er bijna’

Het wordt alweer de twaalfde reis voor presentatrice Martine van Os. De groep gaat maar liefst 32 dagen met elkaar op stap. Ze beginnen op een ferry, waarmee ze de overtocht naar Bastia maken, de grootste havenstad van Corsica.

Flinke tocht

Vervolgens rijdt de groep in dertien dagen van de noord- en westkust van Corsica naar het zuiden. Daarna stappen ze weer op de boot, dit keer naar Sardinië. Daar verblijven ze nog twintig dagen op verschillende campings.

Eerste beelden

Momenteel is het beeld weinig zomers als we naar buiten kijken. Gelukkig genieten we straks wel van zomers beeld op de beeldbuis. Op Corsica en Sardinië zijn namelijk tal van prachtige stranden te vinden en is de zee er diepblauw. In de eerste beelden, die zojuist gedeeld zijn door Omroep MAX, zien we weer veel van de gebruikelijke ingrediënten: caravans, tentjes, spelletjes, klapstoelen en een boel gezelligheid. Bekijk ze hier:

Het nieuwe seizoen van We zijn er bijna! is te zien vanaf dinsdag 15 augustus om 21:20 uur bij MAX op NPO 1.

Bron: Omroep MAX