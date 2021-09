Dít zijn de eerste beelden van ‘Sex and the city’-reboot

De eerste beelden zijn nu te zien en hoewel Samantha (Kim Cattrall) niet terug zal keren, zien de eerste beelden er veel belovend uit.

Bruisende New York

We zagen Carrie, Miranda en Charlotte voor het laatst in 2010 in de film Sex and the City 2. Inmiddels zijn de dames in de vijftig en de serie volgt opnieuw het liefdesleven van de vrouwen in het bruisende New York. De opnames in the big city zijn inmiddels al van start gegaan.

Mr. Big

In de eerste beelden is te zien hoe Carrie (Sarah Jessica Parker) haar man Mr. Big (Chris Noth) een knuffel en zoen geeft. Oftewel: Mr. Big keert, tegen alle verwachtingen in, dus gewoon terug in de reboot. Ook haar beste vriendinnen Charlotte York (Kristin Davis) en Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) zijn in de eerste beelden te zien.

Tien afleveringen

Het nieuwe seizoen bestaat uit tien afleveringen van dertig minuten. Wanneer we de show precies kunnen verwachten, is nog steeds niet bekendgemaakt. Wij kunnen in ieder geval niet wachten!

Bron: HBO.