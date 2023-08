Dít zijn de eerste bloedstollende beelden van ‘Ferry: de serie’

Netflix deelt de officiële teaser en die is niet mals.

Waar gaat ‘Ferry: de serie’ over?

In Undercover zagen we hoe twee undercoveragenten infiltreren in de organisatie van de Brabantse drugsbaron Ferry Bouman. Maar vóórdat Ferry een beruchte drugsbaron werd, moest hij vanuit het niets opklimmen binnen het criminele circuit. De nieuwe serie blikt terug op deze donkere tijden, waarin Ferry als beginnend xtc-producent voet aan grond probeert te krijgen in de Brabantse onderwereld.

Donkere kant van Ferry

Samen met John, zwager Lars, Remco en Dennis gaat hij de strijd aan met drugsbaron Arie Tack en een beruchte motorclub om zijn plaats aan de top te veroveren. Ondertussen wordt hij steeds verliefder op Danielle, maar wanneer zij de donkere kant van Ferry leert kennen, wordt duidelijk hoe hoog de prijs is die hij moet betalen om de allergrootste in de Benelux te worden.

Oude en nieuwe gezichten

Uiteraard draait de serie om Ferry Bouman, gespeeld door de Frank (51) Lammers, en zijn vriendin Daniëlle, gespeeld door Elise Schaap (40). Verder zijn acteurs Raymond Thiry, Kevin Janssens, Huub Smit, Tim Haars en Yannick van de Velde ook weer van de partij in de nieuwe Netflix-serie. Ook komen een paar nieuwe gezichten voorbij, zo blijken Tygo Gernandt en Koen de Grave een kleine rol te hebben gekregen.

Ferry: de serie kun je vanaf vrijdag 3 november zien op Netflix. Er verschijnen in totaal acht nieuwe afleveringen.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Netflix Nederland & België (@netflixnl) op 30 Aug 2023 om 7:38 PDT

De hele trailer kun je hieronder bekijken:

Bron: Netflix