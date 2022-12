Dít zijn de eerste kandidaten van het nieuwe seizoen ‘De slimste mens’

Het populaire quizprogramma start aan alweer het 21e seizoen. Ex-parlementair verslaggever Ron Fresen, actrice Anniek Pheifer en paralympisch kampioen Marlou van Rhijn zullen in de eerste aflevering te zien zijn.

‘De slimste mens’-kandidaten

Maar ook VVD-kamerlid Queeny Rajkowski, TikTok-fenomeen Meester Jesper, Son Mieux-zanger Camiel Meiresonne, ex-correspondent Groot-Brittannië Tim de Wit, actrice Janke Dekker en de voormalig presentatrice van tv-quiz Get the picture Paula Udondek doen dit seizoen mee.

Opvallende deelnemers

We gaan ook Vlaming Erik van Looy in het nieuwe seizoen zien. Hij is de tweede Belg die meedoet aan de Nederlandse variant van het programma. Vorig seizoen deed Philippe Geubels -jurylid bij de Vlaamse variant- mee aan het programma en nu is dat dus zijn collega Erik, die de Vlaamse versie presenteert.

Dat Ron Fresen meedoet aan het programma is ook opvallend. Hij heeft prostaatkanker en stopte in april na twintig jaar bij de NOS.

Niet op vrijdag

Voor fans van de quiz is er vervelend nieuws: De slimste mens zal dit seizoen niet vijf dagen per week te zien zijn, maar slechts vier, namelijk van maandag tot en met donderdag. Op vrijdagavond maakt de quiz plaats voor het nieuwe programma Op zoek naar Grease.

De slimste mens is vanaf 26 december elke maandag tot en met donderdag om 20.25 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 1.

