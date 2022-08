Dit zijn de finalisten van ‘De slimste mens’

Vrijdagavond ontdekken we wie dit jaar de slimste mens is.

Finalisten ‘De slimste mens’

Presentatrice Anniko van Santen was al verzekerd van een plek in de finale, omdat ze eerder de hoogste score van het seizoen behaalde. Nadat Jasper - die via een tv-scherm meespeelde vanwege een coronabesmetting in de familie - de slimste van de dag werd, moesten Erik en Rob het tegen elkaar opnemen in de slotronde.

‘Wat weet je over Liesbeth List’

Met de vraag ‘wat weet je over Liesbeth List’ wist Erik zijn tegenstander uit te schakelen en zijn plek in de finale naast Anniko en Jasper veilig te stellen.

Reacties

Via Twitter nemen kijkers afscheid van Rob en laten ze weten dat ze het jammer vinden dat hij niet in de finale staat. ‘Wat ontzettend balen. Je hebt echt goed gespeeld en ik had je graag in de finale gezien. Je kan in ieder geval trots op jezelf zijn’, schrijft een fan van het programma. Een ander: ‘Voor een niet heel spannend programma vond ik deze aflevering toch bloeddrukverhogend. Jammer, maar ondanks erg goed gedaan Rob Goossens.’

