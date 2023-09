Dit zijn de finalisten van ‘De slimste mens’

Theatermaker Jörgen Tjong a Fong was al verzekerd van zijn plekje in de finale. Maar wie vergezellen hem?

Spannende halve finale

In de aflevering van donderdag namen journalist Tom Kleijn, actrice Nandi van Beurden en schrijver Renée Kapitein het tegen elkaar op voor een plek in de finale.

Vraag over eierstokken

Al snel werd duidelijk dat Tom Kleijn er met de dagwinst vandoor ging. In de finale begon Van Beurden met een kleine achterstand (302 seconden) tegen Kapitein (329 seconden). Maar dat bleek niet uit te maken, want bij de vraag over eierstokken wist ze het aantal seconden van haar tegenstander uiteindelijk op nul te krijgen. “Wát een bevalling”, riep ze nog.

Nandi van Beurden vergezelt Tom Kleijn dus in de finale waarin zij het opnemen tegen theatermaker Jörgen Tjon A Fong.

Wie zijn de finalisten van ‘De slimste mens’?

Jörgen Tjon A Fong

Directeur van De Kleine Komedie Jörgen Tjon A Fong is niet alleen een bekende naam in de wereld van theater en cultuur, maar ook een serieuze deelnemer aan De slimste mens. Zijn brede interesse in kunst, muziek en theater hielpen hem om indruk te maken in de quizarena.

Tom Kleijn

Tom Kleijn is een bekend gezicht in de Nederlandse journalistiek. Met zijn indrukwekkende carrière heeft hij zich bewezen als een waardig onderzoeksjournalist. Maar hij verrast zijn tegenstanders ook met feitenkennis op heel ander vlak dan media en politiek.

Nandi van Beurden

Nandi van Beurden is een naam die de afgelopen weken vaak in huiskamers in Nederland is gevallen. Met haar scherpe geest en droge humor heeft de musicalactrice menig kijker voor zich gewonnen. Ze kan moeiteloos schakelen tussen onderwerpen als kunst, geschiedenis en popcultuur. Bovendien is het duidelijk dat ze veel trivia-kennis paraat heeft.

De grote finale

Wie van de drie mag zich in de finale van het 22e seizoen uitroepen tot de slimste mens van Nederland? Het wordt een spannende strijd. De winnaar krijgt de trofee morgen uit handen van Martin Rombouts. Hij won de wintereditie van Anniek Pheifer en Mátyás Bittenbinder. De finale van De slimste mens is vrijdag 8 september om 20:34 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 1.

Spin-off

Na de finale hoef je overigens niet te wachten op een volgend seizoen. Volgende week al wordt er een spin-off van De slimste mens uitgezonden op NPO Start, waarin oud-kandidaten revanche nemen en het opnieuw tegen elkaar opnemen.

Bron: De slimste mens