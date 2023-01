Dít zijn de finalisten van ‘Heel Holland bakt’

De halve finale verliep dit keer net even anders dan voorgaande seizoenen. Zowel jurylid Janny van der Heijden als bakker Zineb lagen namelijk in de lappenmand. Zij konden dus niet in de tent aanwezig zijn. Gelukkig kon Janny de creaties van de deelnemers thuis bezorgd krijgen, die ze vervolgens videobellend van haar mening voorzag. Dat leverde een grappig gesprek op:

Dit kan echt alleen bij #HHB #heelhollandbakt



Jenny is ziek en doet mee met videobellen:



André: "Janny weegt niks."

"Wil jij Janny ook even vasthouden."

"Hoe zet je dit uit?"

"De verbinding is verbroken, ohnee"

"Ik kan je ook kantelen,heb je er last van?"



Gotta love André❤️ pic.twitter.com/GRefetkLAS — Ken_je_mij (@wiebenikdan_) 29 januari 2023

Na het juryberaad werd duidelijk wie van de amateurbakkers een plekje in de finale hebben veroverd.

Vier finalisten in Heel Holland Bakt

De halve finale bestond uit het in elkaar flansen van een suikertent en een broodmand. Amel wist die twee dingen als beste uit haar keuken tevoorschijn te toveren en mocht zich meesterbakker van de week noemen. Ook Mercedes en Jan kwamen met indrukwekkende creaties op de proppen en mochten daarom door naar de finale.

André van Duin, de presentator van Heel Holland bakt, stelde echter voor om ook de zieke Zineb nog een kans te geven op de winst (en hij bewijst daarmee terecht te zijn uitgeroepen tot aardigste BN’er). Eindstand: we zien alle vier de kandidaten volgende week terug voor een spannend slot.

Emotioneel heftig

Op de finaleplek na zit het Zineb de afgelopen weken niet mee. Deze week was ze natuurlijk ziek, maar vorige week barstte ze in de baktent nog in tranen uit. Toen ze voor het spektakelstuk met haar drakentaart aan de slag ging, werd het haar allemaal even te veel. “Het is niet alleen maar bakken, hoor. Het is leuk, je leert van alles, ook over jezelf, maar het is emotioneel best heftig.”

Laten we hopen dat de finale net zo emotioneel is, maar dan door pure winst!